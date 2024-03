SAN BENEDETTO – Anche quest’anno torna attivo lo Sportello Unico Eventi – SUEV per la programmazione degli eventi sul territorio cittadino. Come è ormai consuetudine, sono tre le fasce temporali entro cui avanzare le proposte per le iniziative.

La prima, dal 1 al 31 marzo, per gli eventi da programmare tra giugno e settembre di quest’anno; la seconda dal 1 al 31 luglio, per quelli previsti tra ottobre di quest’anno e gennaio dell’anno prossimo; la terza dal 1 al 30 novembre per gli eventi da svolgersi tra febbraio e maggio del prossimo anno.

Tutti coloro che sono intenzionati a presentare una o più proposte dovranno necessariamente utilizzare il portale telematico SUEV, accessibile dal sito istituzionale del Comune www.comunesbt.it (sezione “L’Amministrazione”), utilizzando le credenziali SPID.