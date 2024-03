SAN BENEDETTO – Continuano gli interventi di manutenzione degli asfalti disposti dall’Amministrazione comunale, in occasione del passaggio della 59a edizione della Tirreno Adriatico.

A partire dalle 7 di giovedì 6 e fino a venerdì 7 marzo, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Maffei, fino all’incrocio con via Paganini. L’operazione integra i lavori già programmati che interessano un tratto del lungomare, via dei Mille e il

primo tratto della stessa via Maffei.