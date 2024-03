ALBA ADRIATICA – Vasta operazione delle Forze dell’Ordine nella mattinata odierna. A svolgerla Carabinieri, Vigili del Fuoco, Servizi Sociali e 118.

Queste hanno infatti ha dato esecuzione al provvedimento del Tribunale di L’Aquila dell’immobile sito in via Bafile 1 ad Alba Adriatica, noto come “Casa Rosa“.

L’abitazione, abusivamente occupata da lungo tempo da un nucleo familiare li stanziato, è stata oggetto di provvedimento di sequestro e successivamente di confisca.

L’attività ha permesso di restituire il bene confiscato al patrimonio pubblico, con ripristino della legalità nella cittadina adriatica.

Le operazioni di sgombero dell’immobile sono state realizzate sotto la direzione operativa della Questura di Teramo.

Queste hanno tuttavia visto in precedenza il coordinamento dalla Prefettura attraverso l’organizzazione di apposite riunione con il coinvolgimento di tutti gli enti interessati all’esecuzione del provvedimento.