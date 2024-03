SAN BENEDETTO – Il 3 marzo 2024, al Palasport “B. Speca”, si svolgerà il 1° Campionato Interprovinciale Federale delle Regione Marche delle categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi con inizio alle ore 15. Questo evento è, in pratica, lo svolgimento in un’unica sede, quella di San Benedetto, del Campionato Provinciale Federale di pattinaggio artistico a rotelle di tutte le province delle Marche. Questo campionato vedrà la partecipazione di un ristretto numero di atleti, i più forti delle Marche, che gareggiano con un sistema di punteggio da poco introdotto chiamato Rollart, simile a quello del pattinaggio di figura. Questi atleti sono quelli che gareggiano nelle categorie federali, quelle più impegnative dal punto di vista tecnico e che permettono poi di partecipare, dal compimento dei quattordici anni a seguire, a gare internazionali e di entrare a far parte della nazionale.

Il tecnico della Diavoli Verde Rosa afferma: “Sono sempre meno nelle Marche gli atleti che scelgono di gareggiare nelle categorie e proprio per questo la Diavoli Verde Rosa ha scelto di organizzare questo tipo di competizioni e ha scelto di farlo in uno scenario adeguato e curando ogni aspetto organizzativo per dare il giusto riconoscimento a chi pratica questo sport a livello agonistico nelle categorie più impegnative”.

Per la provincia di Ascoli gareggeranno solo tre atlete: Girolami Beatrice (cat. Giovanissimi), Rossini Eleonora (cat. Giovanissimi), Rossini Elisabetta (cat. Esordienti B) tutte e tre della Diavoli Verde Rosa di San Benedetto.

L’evento è patrocinato dal Comune di San Benedetto. Il manifesto, i banner a bordo pista, il podio e gli sfondi sono stati ideati appositamente per valorizzare l’immagine di San Benedetto, richiamando i monumenti simbolo della città che verranno immortalati nelle foto ricordo delle premiazioni. Anche la cerimonia di premiazione sarà particolarmente curata e adeguata all’importanza dell’evento.

Gli stessi atleti saranno impegnati il 28 aprile, sempre qui al Palasport, per disputare il Campionato Regionale Federale che determinerà l’accesso al Trofeo delle Regioni per le categorie Giovanissimi ed Esordienti e la qualificazione ai Campionati Italiani Federali per la categoria Allievi.

La Diavoli Verde Rosa organizzerà anche il Campionato Provinciale Federale delle Categorie Esordienti Regionali e Allievi Regionali e Divisioni Nazionali in data 10 marzo. Questa gara, che si doveva svolgere alla Pista “F. Panfili”, per problemi legati alla viabilità a causa della concomitanza con la Tirreno Adriatica, si svolgerà a Campofilone presso la Palestra Comunale. Le categorie impegnate nella gara del 10 marzo non danno la possibilità agli atleti di partecipare a gare internazionali per cui il massimo titolo che si può conquistare è quello di “Campione Italiano”.

Tutti gli eventi che la Diavoli Verde Rosa organizzerà da oggi in poi saranno facilmente riconoscibili grazie a un manifesto identificativo che sarà sempre uguale (varierà solo la denominazione della competizione e il luogo e la data di svolgimento) per consentire al pubblico di capire che si tratta di una competizione federale di pattinaggio artistico a rotelle, organizzata dalla Diavoli Verde Rosa a San Benedetto. La presidente della Diavoli Verde Rosa, Anna Maria Laghi, ringrazia il sindaco Antonio Spazzafumo, l’Assessore allo Sport Cinzia Campanelli e i dirigenti dell’Ufficio Sport per il sostegno nell’organizzazione di queste importanti gare federali.