GROTTAMMARE – “Giovani e partecipazione”: sul binomio scommette l’Amministrazione comunale che nei giorni scorsi ha accolto a Palazzo Ravenna il neo eletto Consiglio Comunale dei Ragazzi per inaugurare una collaborazione finalizzata alla realizzazione del nuovo logo di Grottammare Partecipativa.

Il progetto si svilupperà attraverso un percorso di cittadinanza attiva, grazie al coordinamento del servizio Partecipazione, che ha lavorato all’idea insieme al consigliere delegato Marco Tamburro.

La sindaca junior Maria Elena Marconi e il resto dei giovani amministratori dell’IC “Leopardi”, accompagnati dai docenti Ceddia e Gricinella, sono stati ricevuti dal sindaco Alessandro Rocchi e dalla consigliera alle Politiche scolastiche Oriana Vitarelli, sabato 24 febbraio.

I ragazzi hanno mostrato entusiasmo e coinvolgimento sia nella visita alle sale istituzionali del palazzo comunale, sia nel momento di approfondimento avvenuto nella Sala del Consiglio, dove prima il sindaco Rocchi e poi l’addetto al servizio Partecipazione, Pier Paolo Fanesi, hanno tenuto interventi sul progetto Grottammare Partecipativa e presentato l’idea della creazione di un logo per accompagnarlo nel futuro.

“L’idea di tenere salto il legame tra il concetto di partecipazione e le giovani generazioni è stato un filo conduttore importante al centro di molti sforzi da parte delle diverse Amministrazioni che, nel corso del tempo, si sono succedute nella nostra città – dichiara il primo cittadino nel motivare l’invito –. La scelta di coinvolgere il Ccr in questo percorso è stata piuttosto naturale vista l’età dei componenti e la loro attitudine alla partecipazione e alle tematiche civiche”.

E le idee non si sono fatte attendere, come sottolinea la consigliera Vitarelli: “I ragazzi hanno mostrato subito molto interesse per il progetto, tanto che qualcuno di loro nel frattempo aveva già buttato giù qualche bozza del logo, da elaborare coi compagni nelle prossime settimane. I ragazzi sono una risorsa per noi adulti, con le loro idee originali ed incontaminate sono sempre fonte di esempio ed ispirazione”.

“Il progetto che porterà i ragazzi alla scelta del logo è il veicolo per poter parlare di concetti come democrazia e partecipazione a ragazzi sensibili all’argomento”, spiega Fanesi del servizio Partecipazione, il quale ha intrattenuto il Ccr su temi quali l’importanza della partecipazione, cosa rappresenta la partecipazione a Grottammare e da quali percorsi si compone Grottammare Partecipativa; sull’importanza di avere un logo e le varie tappe che li porterà alla scelta di quello giusto. Il percorso di approfondimento che scandirà le prossime settimane sarà curato da esperti che coinvolgeranno il Ccr in attività di laboratorio e dibattiti.

“Il progetto del logo è un’iniziativa importante – sostiene il consigliere delegato alla Partecipazione, Marco Tamburro – perché permetterà ai ragazzi di acquisire maggiore consapevolezza dei loro diritti e doveri di cittadini, sviluppare un senso di responsabilità e di appartenenza alla comunità, imparare a partecipare attivamente alla vita del Comune, esprimere la loro creatività e le loro idee e lasciare un segno tangibile del loro impegno. L’Amministrazione Comunale è convinta che la partecipazione dei ragazzi sia fondamentale per la crescita della comunità. Il progetto del logo è un passo importante in questa direzione e rappresenta un investimento nel futuro della città”.