SAN BENEDETTO – Nella mattinata di giovedì 29 febbraio il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore alle Politiche Sociali Andrea Sanguigni, insieme ad altre autorità del territorio, hanno preso parte alla tappa sambenedettese del viaggio in treno per la prevenzione e cura delle malattie rare organizzato in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare dalla Clinica Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche in collaborazione con l’Assessorato regionale ai Trasporti, Trenitalia e il Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia.

Il treno è partito questa mattina dalla stazione di Ancona, fermandosi nelle principali stazioni costiere delle Marche e portando con sé medici ed esperti per divulgare informazioni e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie rare, in particolare sulla sclerosi sistemica (sclerodermia), una malattia rara paradigmatica che colpisce cute ed organi interni, per la quale la Clinica Medica è Centro di Riferimento nazionale ed europeo.

“Il mio auspicio più sincero – ha detto il Sindaco – è che queste occasioni servano allo scopo di diffondere informazioni sul tema delle patologie rare, così da poter raggiungere una maggiore consapevolezza nelle nostre comunità rispetto ai bisogni delle persone che ne sono affette, soprattutto di quelli che può soddisfare chiunque e non solo il professionista sanitario, rendendo così migliore la loro vita”.