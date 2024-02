MONTEPRANDONE – Prende vita a Monteprandone MUSA – Monteprandone Urban Social Art, festival di street art che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare questa forma artistica, offrendo spazi piccoli o grandi allarte, portando la creatività sui muri di Monteprandone e Centobuchi. Una proposta culturale per trasformare il turismo mordi e fuggi in turismo stanziale, lento e di qualità anche attraverso il brand Monteprandone #borgoacolori, nella consapevolezza che innovazione dellarte murale e tradizione di un borgo storico possano formare un connubio vincente per attrarre visitatori e turisti sul territorio.

L’edizione zero del festival, fortemente pensata e voluta dallAmministrazione comunale, curata dalla cooperativa sociale Pagefha, in collaborazione con il Centro di animazione e socializzazione pomeridiana Airone per bambini in età scolare, il Centro socio, educativo e riabilitativo diurno La Clessidra per adulti, la cooperativa Medihospes e l’Auser Insieme Monteprandone, avrà una valenza sociale , oltre che artistica, in quanto sarà lo street artist milanese Cristian Sonda a curarne la direzione artistica.

Sonda, infatti, proporrà un progetto di Arte Partecipata ovvero un progetto artistico educativo che unisce larte pubblica alleducazione. La volontà è quella di passare ad un altro livello di compartecipazione dellarte di strada sviluppando un concetto condiviso con la città e per la città, realizzandolo con la partecipazione delle istituzioni e dei cittadini partendo dai bambini, dagli anziani, dai soggetti fragili che diventano portatori di messaggi educativi da diffondere a tutta la comunità.

Nella “filosofia” di Cristian Sonda larte partecipata coinvolge il pubblico nel processo creativo e realizzativo dellevento artistico. I cittadini assumono un ruolo di coautori dellopera in quanto prendono parte a tutto il percorso necessario alla realizzazione del murale.

Il progetto prenderà il via sabato 2 marzo, nella sala nuova riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, con un incontro aperto a tutta la cittadinanza al quale sarà presente anche lartista Cristian Sonda.

La fase operativa si terrà dal 4 al 16 aprile e prevede lezioni per i partecipanti al progetto con l’artista Cristian Sonda e la realizzazione di un murale sul tema della pace al Parco della Conoscenza di Centobuchi.

Per informazioni e iscrizioni: serena.calvaresi@pagefha.com