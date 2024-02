SAN BENEDETTO – Sono partiti i lavori per la realizzazione della pubblica illuminazione in contrada Colle Franchino. L’impianto che sarà realizzato sarà costituito da tredici punti luce su palo per un importo complessivo di circa 25 mila euro. I lavori sono stati affidati alla ditta LD System di San Benedetto e si stima, salvo imprevisti, che le operazioni si concluderanno entro il prossimo 10 marzo.

Il vicesindaco Antonio Capriotti ha detto: “Anche in questo caso andiamo a rispondere ad un’esigenza da tempo avvertita dai residenti, dando seguito a un impegno preso a inizio mandato con il quartiere. L’installazione dei nuovi punti luce renderà più sicuro il passaggio lungo la strada in una zona che peraltro conta diverse abitazioni”.