MONTEPRANDONE – Lavare via il terzo ko in campionato. Il più doloroso. L’Handball Club Monteprandone sabato 2 marzo sarà ad Altamura, per la seconda trasferta consecutiva e proverà a rialzarsi dopo la pesante sconfitta di Mascalucia (41-20): stop che ha fatto scivolare i verdi al secondo posto, a meno 2 dal gradino più alto del podio, e lasciato ai siciliani la vetta solitaria nel girone C di Serie A Bronze.

Coach Andrea Vultaggio ha lavorato fin da subito per far dimenticare la giornataccia catanese ai suoi ragazzi. E allora sotto con la penultima tappa della stagione regolare. Altamura fanalino di coda, un solo successo, 11 sconfitte, ma l’HC non può permettersi di sottovalutare nessuno in questo momento: serve massima concentrazione. Sabato (il via alle 19.30) Monteprandone vuole ripartire.

Qui il quadro completo della 6a giornata di ritorno:

Il Giovinetto-Gaeta (02/03 ore 15)

Noci-Mascalucia (02/03 ore 19)

Altamura-HC Monteprandone (02/03 ore 19.30)

Pescara-Chieti (03/03 ore 15.30)