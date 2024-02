POTENZA PICENA: Giachetta, Rossini, Palacios, Wahi, Cerquozzi (20′ st David Nasif), Avallone, Perrella (18′ st Morbidelli), Vecchione (25′ st Prosperi), Pietrani (1′ st Micheli), Giaccaglia (14′ st Ruggeri), Nardacchione.

A disposizione: Ciminari, Baccarini, Perfetti, Clemenz. Allenatore Rudi Natali

ATLETICO CENTOBUCHI: Tamburini, Filipponi, Mbjeshova (1′ st Fabi Cannella), Sharif (1′ st Veccia), De Cesaris, Lanzano, Zadro (22′ st D’Intino), Pietropaolo, Galli, Napolano, Cialini.

A disposizione: Wade, Stacchiotti, Di Luca, Fares, Addarii, Antonini. Allenatore Salvatore Fusco

Arbitro: Tarli della sezione di Ascoli Piceno

Marcatori: 13′ pt Napolano, 30′ pt Nardacchione

Note. 100 circa gli spettatori presenti. Ammoniti: Giachetta, Filipponi, Fabi Cannella, Palacios.

POTENZA PICENA – Finisce con un pareggio per 1-1 la Semifinale di andata di Coppa Italia tra Potenza Picena e Atletico Centobuchi, dove entrambe le formazioni hanno disputato una gara maschia e molto agonistica.

La prima chance è per i padroni di casa al 1′ pt con Avallone che dai 25 metri prova una conclusione che colpisce in pieno la traversa. All’8’pt ci prova Vecchione dal limite dell’area ma la sfera finisce di poco alta. Al 10′ pt bella trama dell’Atletico: Galli sulla destra pesca di tacco l’inserimento centrale in area di Zadro che va a botta sicura verso la porta ma Giachetta respinge. Al 13′ pt arriva il vantaggio dei biancazzurri: Cialini viene atterrato da Giachetta al limite dell’area, Napolano si incarica della battuta e con un gioiello scavalca la barriera siglando lo 0-1. Alla mezz’ora arriva il pareggio del Potenza Picena: azione un po’ confusa che si conclude con il possesso di palla sulla sinistra di Nardacchione che con il destro a giro sul secondo palo trova la conclusione vincente per l’1-1.

Nella ripresa il Centobuchi prende campo ed è proprio la squadra di mister Fusco ad avere le occasioni migliori. Corre il 12′ st quando Veccia sventaglia alla grande sulla destra per Napolano, il 10 fa il suo ingresso in area e scarica il pallone per l’accorrente Filipponi ma il suo tiro indirizzato sul secondo palo esce di un nulla. Al 18′ st ancora ospiti pericolosi con Veccia che fa partire un bel tiro dal limite dell’area ma Giachetta dice di no. Nel finale i biancazzurri creano altre potenziali occasioni da gol ma mancano in fase realizzativa.

Dunque è ancora tutto aperto per la Finale di Coppa Italia Promozione, i biancazzurri affronteranno nuovamente i giallorossi per la sfida di ritorno in programma per mercoledì 13 marzo.