SAN BENEDETTO – In occasione dell’avvio dei lavori di riqualificazione dell’area ex Ballarin, la Polizia Municipale, d’intesa con l’area Lavori pubblici e la ditta appaltatrice, ha predisposto alcune misure volte a contemperare le esigenze della viabilità con la sicurezza del cantiere.

Nelle prime ore di mercoledì 28 febbraio i “new jersey” in cemento che delimitano il percorso della ciclabile che unisce San Benedetto a Grottammare sono stati spostati in modo da interdire temporaneamente al traffico il percorso largo Borgonovo – via Marchegiani, cioè la strada che corre ad est dell’ex stadio.

Ciò comporta anche la temporanea soppressione della pista ciclabile. Una volta messa in sicurezza l’area di cantiere, via Marchegiani sarà riaperta al traffico. Nel frattempo, chi deve spostarsi verso nord deve utilizzare la Statale 16.

Intanto prosegue spedita la prima fase dei lavori che riguarda l’abbattimento della gradinata nord a cui seguirà quella dell’eliminazione della tribuna est e della gradinata sud.

Ricordiamo che l’appalto è affidato alla ditta Laganaro di Melfi, i lavori hanno un valore di 2,6 milioni di euro, finanziati tramite fondi PNRR – progetto Next Generation EU per € 2.440.000,00 e, per la restante parte, con fondi comunali e dovranno essere completati entro il 2026.