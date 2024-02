SAN BENEDETTO – Triplo trionfo per gli alunni della scuola secondaria “M. Curzi” ai Campionati studenteschi, gara provinciale di corsa campestre. Alla manifestazione, tenutasi al campo Ecoservice di Ascoli Piceno, hanno partecipato più di venticinque scuole secondarie di primo grado della provincia di Ascoli e Fermo.

La squadra cadette composta da Anisia Straccia, Benedetta Ricci, Grazia Malavolta e Ines Barbizzi si è classificata prima a squadre, con la Barbizzi che ha trionfato anche a livello individuale, arrivando al primo posto. Vittoria anche per la squadra dei cadetti, formata dagli alunni Tommaso Ghezzi, Lorenzo Liodori, Ryann Paciolla, Pietro Fanesi e Paolo Calendi. Buon piazzamento per gli alunni dell’Isc Centro anche per le categorie ragazzi e ragazze.

I 15 atleti della scuola “M.Curzi” hanno raggiunto la sede della gara grazie al pullman messo a disposizione gratuitamente dal comune di San Benedetto, accompagnati dai docenti di Educazione fisica.

Grande la soddisfazione di tutto l’istituto rivierasco diretto dalla Dirigente scolastica, professoressa Elisa Vita, che pone l’attività motoria al centro del percorso educativo. “I miei complimenti più sentiti – dichiara la Dirigente – vanno ai bravissimi atleti e ai loro docenti che li hanno saputo motivare e preparare per questo meritato risultato“.