SAN BENEDETTO – Per gli utenti della Biblioteca comunale “Lesca” sono in arrivo due importanti novità: da venerdì 1° marzo partono sia le iscrizioni con l’identità digitale del Sistema Pubblico di identità Digitale – SPID, sia l’apertura a orario continuato per undici ore al giorno.

Sarà possibile iscriversi a tutti i servizi della “Lesca” anche online, accedendo con la propria identità digitale al portale dedicato, all’indirizzo web https://formulaspid.edkeditore.it/?page_id=35 . La pagina è raggiungibile anche dal sito del Comune www.comunesbt.it (sezione “I servizi on line”).

Ci si potrà autenticare con le credenziali SPID effettuando in modo veloce l’iscrizione sia per sé, sia per un minorenne di cui si è responsabili. La registrazione gratuita dovrà essere effettuata una sola volta e sarà valida per tutte le biblioteche del Polo “BiblioMarcheSud” e per le piattaforme di prestito digitale ReteIndaco e MLOL – Regione Marche che consentono di accedere comodamente da casa a migliaia di risorse digitali tra le quali ebook, audiolibri, quotidiani, riviste nazionali ed estere.

Per quanto concerne il nuovo orario di apertura, come già comunicato esso prevede l’apertura non-stop per undici ore al giorno e sessanta ore alla settimana e sarà così articolato: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:30; il sabato dalle 8:30 alle 13.