SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Proseguono i controlli delle forze dell’Ordine volti alla repressione dei fenomeni di spaccio e consumo di stupefacenti.

Venerdì scorso, i Carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto hanno tratti in arresto 2 giovani, di 23 e 21 anni, di origini rumene.

Questi, senza fissa dimora, si trovavano nei pressi del Centro Commerciale Porto Grande, sorpresi con della refurtiva appena asportata da un rinomato esercizio commerciale.

Il maltolto ammontava a circa € 800,00, recuperato e restituita a personale della struttura.

La tempestiva segnalazione al numero unico d’emergenza 112 e la capillarità delle pattuglie presenti sul territorio hanno determinato la cattura dei malfattori.

Trattenuti nelle camere di sicurezza del comando sono stati poi posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno che ha convalidato l’operato dei militari disponendo l’obbligo di presentazione giornaliera alla competente polizia giudiziaria;

E’ stato inoltre tratto in arresto un giovane 25enne della riviera, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (haschish e marijuana), per un quantitativo di circa mezzo chilo.

Il rinvenimento della sostanza è conseguito ad una perquisizione domiciliare disposta dall’autorità giudiziaria a seguito di attività d’indagine condotta unitamente ai Carabinieri del Teramano.

È stato altresì sequestrato materiale di confezionamento ed una somma di denaro contante pari a circa € 1000,00.

L’Autorità Giudiziaria Ascolana, oltre a convalidare l’operato dei militari disponeva per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari; state controllare 113 persone e 59 veicoli.