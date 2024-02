SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue la VI edizione della rassegna letteraria e musicale In Art, raffinata kermesse organizzata dall’associazione culturale Rinascenza con la direzione artistica di Annalisa Frontalini. L’edizione 2024 di In Art è dedicata a Maria Morganti, amica luminosa, portatrice e amante della Bellezza in ogni sua forma, custode dello stupore e della meraviglia che inevitabilmente la Bellezza genera nelle persone dotate di una preziosa e speciale sensibilità.

Appuntamento venerdì 1 marzo alle 18.30 nella Sala della Poesia del Palazzo Bice Piacentini al Paese Alto di San Benedetto del Tronto con “Il potere delle parole”, un omaggio a Gianni Rodari. La Data Zero dell’evento si terrà giovedì 29 febbraio alle ore 18, a Giulianova, presso l’associazione Creativo.

Ospiti del secondo appuntamento di In Art saranno la giornalista e autrice Elvira Apone e i musicisti Massimo Donno ed Eleonora Pascarelli.

Apriranno l’incontro alle ore 18.30 l’introduzione e le letture a cura di Elvira Apone. Le parole della giornalista e autrice: “Rivoluzionario e precursore dei tempi, Gianni Rodari, attraverso i suoi scritti e le sue filastrocche, inesauribile fonte di fantasia e di creatività, ci ha insegnato quanto la parola racchiuda in sé uno straordinario potere comunicativo ed evocativo, dando essenza ed esistenza alle cose, e lo ha fatto in modo scanzonato e disincantato, creando situazioni esilaranti e grottesche e sfruttando, in maniera spesso folle e paradossale, tutte le potenzialità della nostra lingua. Ed è proprio da questo che ho tratto ispirazione per scrivere molte delle mie filastrocche, in cui mi sono divertita anch’io a giocare con le parole, con le lettere, con la punteggiatura e con le rime, allo scopo di ribadire, come Rodari ci ha dimostrato, che è proprio il linguaggio il mezzo più potente e più affascinante che abbiamo a disposizione”.

La serata continuerà alle ore 19 con Massimo Donno (chitarra e voce) ed Eleonora Pascarelli (synth e voce) che per la prima volta porteranno in scena il concerto “Di fiori, filastrocche e follia!”, uno spettacolo musicale che omaggia Gianni Rodari, dove si ripropongono alcune delle più divertenti e profonde filastrocche dello scrittore. Il cantautore Massimo Donno, accompagnato dalla voce di Eleonora Pascarelli, ha messo in musica diverse filastrocche tratte dal volume di Gianni Rodari “Filastrocche in cielo e in terra”, del 1960. Una nuova veste, dunque, per ribadire la profondità e la saggezza delle parole di uno dei più grandi autori italiani che, per mezzo di sempre nuove espressioni letterarie, si è fatto portavoce di messaggi di pace, uguaglianza e fratellanza. Il concerto prevede un forte coinvolgimento del pubblico, a prescindere dall’età: i messaggi universali di amore e giustizia raccontati da Rodari, rendono bambini gli adulti e grandi i bambini, portano al ragionamento, all’empatia, al bisogno di condivisione. E la musica, in questo caso, non è altro che un veicolo di questi racconti. Nel corso del concerto/spettacolo verranno riproposti anche brani di altri cantautori italiani vicini ai temi che tratta Gianni Rodari e al suo mondo di fiori, filastrocche e… follia!

Elvira Apone, laureata in lingue e letterature straniere moderne, ha lavorato nel campo del turismo e delle spedizioni internazionali prima di approdare all’insegnamento. Ha esordito scrivendo recensioni letterarie e articoli di viaggio on line. Ha pubblicato diversi racconti in raccolte antologiche per varie case editrici, filastrocche per l’infanzia, una favola e alcune traduzioni. Ha collaborato con il blog Leggere54, con Ilquotidiano.it, con il trimestrale russo Mosca Oggi e attualmente scrive come giornalista pubblicista per il quotidiano on line Riviera Oggi. È membro del direttivo dell’associazione culturale Rinascenza e socia dell’associazione I luoghi della scrittura.

Massimo Donno. Cantautore, musicista. Si divide da diversi anni tra scrittura e cantautorato, tra progetti inediti e teatro. Realizza il suo primo album solista nel 2013, edito da Ululati/Lupo Editore e distribuito da Messaggerie Musicali, dal titolo “Amore e Marchette”, ottenendo ottime recensioni e calcando palchi in tutta Italia. Diverse le collaborazioni tra teatro e musica, da Alberto Bertoli a Luciano Melchionna, da Juan Carlos “Flaco” Biondini a Daniele Sepe, da Musica Nuda (Ferruccio Spinetti e Petra Magoni) fino a Mariella Nava e Riccardo Tesi con il quale realizza “Partenze”, album uscito nella primavera del 2015 per Visage Music A settembre 2015 i giurati del Premio Tenco inseriscono Partenze nella rosa dei migliori 49 album italiani dell’anno. Nel giugno 2017 pubblica un nuovo lavoro, libro e CD, dal titolo “Viva il Re!” (Squilibri Editore-Visage Music). Il cd racchiude nove tracce, riscritte e rilette con un ensemble bandistico di venti elementi, diretti da Emanuele Coluccia, con il prezioso contributo di Gabriele Mirabassi al clarinetto e Lucilla Galeazzi alla voce. Ad ottobre 2019 rientra tra gli artisti che omaggiano il cantautore Gianni Siviero, nella compilation edita da Squilibri Editore, in intesa con Sergio Secondiano Sacchi del Club Tenco – Premio Tenco, insieme a Roberto Vecchioni, Sergio Cammariere, Mimmo Locasciulli, Petra Magoni, ecc. album che vince la Targa Tenco come miglior album a progetto. Donno è tra i vincitori, nell’edizione 2023 del Premio Lunezia, categoria Autore di testi, con la canzone “Vieni con me”, tratta dal suo ultimo album Lontano (Squilibri Editore-Visage Music).

Eleonora Pascarelli. Cantante e musicista. Il suo viaggio artistico comincia molto presto e già da adolescente condivide il palco con grandi nomi della musica italiana. Nel 2007 diviene la corista di Al Bano Carrisi per tutta la sua produzione discografica e da allora lo affianca, inoltre, in alcune date delle sue tournee in Italia e all’estero. Dai 23 anni in poi, la sua attività live si moltiplica: viene scelta da Renzo Arbore ed inserita nella sua band swing, calca il prestigioso palco del Teatro Ariston di San Remo come corista del programma televisivo “Premio Regia Televisiva Italiana” in diretta su RAI 1 e prosegue l’attività di corista con Ron, Karima, Massimo Di Cataldo, Irene Fornaciari, Alberto Fortis, Franco Simone e Fabio Concato, per citarne solo alcuni. Come solista si esibisce in Russia, Brasile, Francia, Cina, Danimarca e vola in Canada più volte: come corista per il tour mondiale di Al Bano e Romina Power, con Milly Carlucci per gli spettacoli teatrali di “Ballando Con Le Stelle” e per lo show “Sanremo Ieri e Oggi” con Enrico Ruggeri, Silvia Mezzanotte, Marco Carta e Neri Per Caso.

Si ringrazia il Comune di San Benedetto del Tronto per il Patrocinio e il sostegno.

Ingresso libero. Gradita un’offerta consapevole. Informazioni e prenotazioni dopo le 18: 339 4211362