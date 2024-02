SAN BENEDETTO – Due domeniche dedicate alle famiglie: è l’obiettivo di “Cinema in famiglia”, rassegna di proiezioni, organizzata dall’Associazione Cineforum “Buster Keaton” di San Benedetto e da Niche srl, la società affidataria del servizio di proiezioni cinematografiche al “Concordia”.

La rassegna si pone l’obiettivo di offrire, oltre a uno spazio di intrattenimento, un incentivo per riportare i cittadini a vivere il cinema come

luogo di aggregazione.

Si parte domenica 3 marzo con il film “Tre di troppo” di Fabio De Luigi. Il secondo appuntamento è in programma domenica 17 marzo con la proiezione di “The new toy” di James Huth. Le proiezioni al Cinema Teatro “Concordia” inizieranno alle 15. Il biglietto costa 5 euro, ma è gratuito per i minori di 14 anni.

“L’iniziativa – ha detto l’assessora alla Cultura Lia Sebastiani – esalta il valore sociale del cinema, sottolineandone il ruolo di luogo di aggregazione oltre che spazio di cultura e intrattenimento, e offre alle famiglie due occasioni per vivere insieme un momento di divertimento. È pensata da chi vive il cinema ogni giorno e ha una passione innata per questa arte e ciò rappresenta per l’Amministrazione comunale una garanzia”.

“Fare del cinema un luogo sempre più aperto e condiviso – conferma il presidente del Cineforum Giampiero Paoletti – è l’obiettivo che il Cineforum di San Benedetto si pone con “Cinema in famiglia”. Speriamo di riuscire a offrire momenti di divertimento e gioia, ma anche di commozione e riflessione, come solo il cinema sa fare, da vivere insieme ai nostri familiari e a chi ci è più caro”.