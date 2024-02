MONTEPRANDONE – Al Centro GiovArti arriva una grande protagonista del panorama culturale, Lucrezia Ercoli. Creatrice e direttrice artistica del famoso e amatissimo format Popsophia che racconta la filosofia e la cultura POP con meravigliosi spettacoli dal grande successo in tutta Italia, la Ercoli sabato 9 marzo presenta il suo libro Yesterday. Filosofia della nostalgia (edizioni Ponte delle Grazie, 2022).

“Il suono della fotocamera del nostro smartphone riproduce il clic di scatto di una macchina analogica. Il meccanismo della nostalgia comincia da qui, da una profonda contraddizione insita nella promessa tecnologica del nuovo millennio, che sembra fondarsi proprio sul bisogno di re-immaginare il passato, invece che inventare il futuro. Retro-topia lha chiamata Zygmunt Bauman. «La versione contemporanea della nostalgia si è sviluppata con laumento delle tecnologie. [] Viviamo in un supermercato della memoria come lo ha definito lantropologo Arjun Appadurai. I nuovi strumenti tecnologici di archiviazione rendono fruibile e disponibile sincronicamente tutto il passato» scrive Lucrezia Ercoli, sondando con lo sguardo della filosofia il nostro tempo. Quando la moda, il cinema, le serie tv e i social network si guardano indietro in unottica celebrativa significa che il futuro non è più percorribile? Sin dagli albori dellumanità, il mito di unetà delloro precedente ha scandito i momenti di crisi: se la fiducia verso ciò che ci aspetta viene meno, non resta che ancorarsi a un tempo remoto. Per uscire da questa impasse lautrice prova a tracciare i contorni dellinvenzione della nostalgia. Scorgere fra le vetrine, gli spot televisivi e il cinema il funzionamento delleffetto nostalgico ci consente di ridimensionare il fenomeno e di avvicinarci alla sua comprensione. Forse è proprio dove si avverte il bisogno di tornare indietro che comincia a delinearsi il futuro”.

L’evento è inserito nel minifestival letterario Una stanza tutta per noi. Giovani, geniali e donne incentrato sui temi della cultura di genere che propone al pubblico temi contemporanei di interesse culturale e sociale, attraverso incontri con autori, pensatori e figure di spicco del panorama contemporaneo.

La rassegna, pensata dallAmministrazione comunale e realizzata in collaborazione con la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno, è finanziata tramite il Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate per il quale il Comune ha ottenuto un contributo del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lincontro del 9 marzo, ad ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 18. Al termine si terrà un brindisi con lautrice curato dal Caffè Centrale.