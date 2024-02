SAN BENEDETTO – Un percorso di assoluta eccellenza. L’Accademia Aifas mette in fila una serie di Masterclass con 5 star del doppiaggio italiano. Nella sede di San Benedetto, arriveranno Pino Insegno, Luca Ward, Giorgio Borghetti, Roberta Pellini e Tiziana Avarista. Il calendario prevede una serie di appuntamenti full immersion, a partire da venerdì 1 marzo con Insegno, sabato 2 marzo con Luca Ward; 15 e 16 marzo con Tiziana Avarista, il 23 marzo toccherà a Giorgio Borghetti; a chiudere, il 13 aprile, Roberta Pellini.

Il Team degli Insegnanti

Pino Insegno, attore, doppiatore, comico conduttore radiofonico e televisivo, direttore di doppiaggio. Raggiunge il successo come comico, insieme alla Premiata Ditta; da doppiatore ha prestato la voce a Will Ferrell, Viggo Mortensen (Aragorn nella trilogia Il Signore degli Anelli), Liev, Michael Shannon, Jamie Foxx, Sacha Baron Cohen.

Luca Ward, attore e doppiatore tra i più celebri in assoluto. Ha prestato la voce a decine di attori tra cui Russell Crowe ne Il Gladiatore, Samuel L. Jackson in Pulp Fiction e Keanu Reeves nella trilogia di Matrix, ha doppiato inoltre Hugh Grant, Bruce Willis, Rupert Everett, Antonio Banderas, Kevin Bacon e tante altre star hollywoodiane.

Tiziana Avarista, attrice e doppiatrice, ha prestato la voce a Salma Hayek, Kate Beckinsale, Jennifer Garner, Amanda Peet, Claire Danes, Maggie Gyllenhaal, , Holly Hunter, Rachel Weisz, Kate Winslet, Winona Ryder, Lucy Liu. Ha, inoltre, doppiato numerose attrici di telefilm come: Jorja Fox, Lauren Tom, Beatriz Rico, Emily Bergl, Erin Daniels, Robin Tunney e Paget Brewster.

Giorgio Borghetti, attore e doppiatore, ha prestato la voce a giganti di Hollywood come Patrick Dempsey, Adrien Brody, Bradley Cooper, Sam Rockwell, Ewan McGregor e tanti altri. Nella sua carriera di doppiatore spiccano film celebri come E.T. l’extra-terrestre, in cui presta la voce al protagonista Elliot, La storia infinita, dove doppia Atreyu, L’attimo fuggente e Molto rumore per nulla (1993).

Roberta Pellini, attrice e doppiatrice, prestato la sua voce a molte star: Charlize Theron, Cate Blanchett, Nicole Kidman, Diane Keaton, Angelina Jolie, Elizabeth McGovern, Catherine Zeta Jones, Sandra Bullock, Jessica Alba, Julia Roberts, Uma Thurman e tante altre. Si è aggiudicata diversi riconoscimenti: nel 2008 ha vinto il Gran Premio del Doppiaggio come miglior doppiatrice. Nel 2013 ha vinto il Leggio d’oro per la migliore voce femminile. Nel 2015 ha vinto il premio Voci nell’ombra per la miglior voce femminile.

Il Direttore Accademia AIFAS, Marco Trionfante, ha dichiarato: “Il nostro progetto dedicato al doppiaggio continua con forza ed entusiasmo: ancora una volta portiamo nelle Marche il meglio del settore, è un onore per noi coinvolgere personalità artistiche di questo calibro. Inoltre, siamo particolarmente felici che il nostro lavoro di questi ultimi 3 anni abbia dato la possibilità ad alcuni nostri allievi di entrare professionalmente nel mondo del doppiaggio perché il nostro obiettivo rimane quello di creare opportunità artistiche per i tanti giovani del territorio e di altre parti d’Italia che scelgono la nostra Accademia per formarsi”.

Come participare

Chiamare al 0735 435329 oppure al 392 160 30 29 .

Ulteriori info su: www.aifas.it/special-masterclass-doppiaggio/