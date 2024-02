SAN BENEDETTO – Nella 15° partita di Serie B di rugby, si è svolto al campo Mandela il “Torneo dei due mari” che ha visto scendere in campo la FiFa Security Unione Rugby di San Benedetto contro i Lundax Lyons Amaranto di Livorno.

Prima del fischio d’inizio si è svolto un momento celebrativo in memoria della tragedia marittima del Moby Prince in cui persero la vita 141 persone, tra cui anche il sambenedettese Rosetti, imbarcato come motorista sul traghetto. I capitani delle due squadre Andrea Del Prete e Matteo Magni, hanno ricevuto le maglie #iosono141 dal figlio di Rosetti, per non dimenticare il disastro navale più gravoso della flotta marittima italiana e di cui ancora si cerca la verità.

La partita è stata molto combattuta, con azioni ripetute in entrambi i lati del campo, giocata molto in mischia e in touche. L’Unione Rugby ha realizzato 1 meta con Russo e 2 mete con Vaccari, di cui 2 trasformate da Perna, mentre i Lyons hanno realizzato 2 mete e 2 punizioni, chiudendo il match sul 19-20 a favore dei livornesi e che lascia l’amaro in bocca ai rossoblù che hanno affrontato il match con numerosi assenti.

La formazione scesa in campo: Russo, Tallè Di Marcantonio, Del Prete, Valentini, Gianfreda, Paoloni, Alemanno, Genovese, Perna, Fioretti, Palavezzati, Fulvi, Tosti, Vaccari. A disposizione: Zazzetta, Di Donato, Fratalocchi, Coppa, Mistichelli, Alesiani, Di Bartolomeo, Kanyi.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 3 marzo e vedrà la FiFa Security San benedetto impegnata fuori casa contro gli Highlanders Formigine.