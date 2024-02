SAN BENEDETTO – Gli alunni delle classi 1^B, 1^C, 1^D del Liceo Linguistico, studenti di Lingua Cinese, hanno celebrato, sabato, la Festa delle Lanterne (元宵节, yuánxiāo jié), che chiude il ciclo di quindici giorni delle festività del Capodanno cinese, avvenuto lo scorso 10 febbraio, e che cade il quindicesimo giorno del primo mese lunare.

Questa data corrisponde anche alla prima notte di luna piena, simbolo della famiglia, che segna la fine della Festa di Primavera e che costituisce l’occasione per ricordare i bei momenti trascorsi in famiglia durante le precedenti settimane di festa.

Le aule dell’Istituto Capriotti si sono colorate di lanterne rosse, proprio come le strade della Cina, lungo le quali, in questo periodo, si trovano anche enigmi che i passanti possono provare a risolvere. Le famiglie escono per le vie cittadine con in mano lanterne accese, che poi vengono lanciate in aria accompagnate da scenografici fuochi d’artificio e candele per guidare gli spiriti benauguranti alle abitazioni: le lanterne sono il modo per lasciar andare il vecchio anno poiché simboleggiano luce e speranza per il nuovo, insieme alla danza del leone e del drago, forme di arte popolare, praticate per allontanare le forze maligne e attirare la fortuna.

I primi festeggiamenti risalgono alla dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.): una delle leggende più popolari racconta di una divinità adirata, chiamata “Nian” ( 年兽 nián shòu), che minacciava di far incendiare la capitale il quindicesimo giorno del primo mese lunare. Tutti gli abitanti decisero, quindi, di uscire in strada con delle lanterne rosse e di appenderle a ogni porta, in modo da far credere alla divinità adirata che la città stesse già bruciando. Nel 104 a.C. la Festa delle Lanterne fu ufficialmente riconosciuta e, ancora oggi, è una delle celebrazioni più importanti da vivere in Cina.

新春快乐!龙年吉祥!

“Capriotti” 学校祝同学们在龙年里学业有成,梦想成真。

Buon Capodanno Cinese! L’Istituto “Capriotti” augura ai suoi studenti successo negli studi e realizzazione dei sogni nell’Anno del Drago.