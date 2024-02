MONTEPRANDONE – Proseguono gli incontri di Nati per Leggere presso il presidio Nati per Leggere (NpL) di Monteprandone, presente negli spazi dell’Asilo Nido Comunale.

Nello spazio dedicato al programma nazionale NpL, iniziativa pedagogica e culturale promossa dallazione congiunta dellAssociazione Italiana Biblioteche, dellAssociazione Culturale Pediatri e del Centro per la Salute del bambino, tante le iniziative in programma per i bambini e le bambine di età compresa tra 0 e 6 anni, organizzati dallAmministrazione comunale, in collaborazione con i volontari e le volontarie Nati per Leggere della Provincia di Ascoli Piceno e le educatrici del nido della Cooperativa Sociale Pagefha.

Ogni primo venerdì del mese gli spazi del nido ospiteranno Girotondo di libri, incontro di letture condivise e promozione della lettura in famiglia in età prescolare. Prossimo appuntamento venerdì 1 marzo, dalle 17 alle 18.

E attivo anche il progetto Libri in viaggio, si tratta di un servizio di prestito bibliotecario nido-famiglia degli oltre 330 volumi selezionati dai volontari NpL, per la fascia detà 0-6, con particolare attenzione ai libri destinati ai piccoli da 0 a 3 anni, utenti del nido.

I libri sono stati acquistati negli anni dal Comune con i contributi provenienti dal Fondo a sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria erogato da Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e utilizzato dal Comune per aggiornare il patrimonio librario della biblioteca comunale situata presso il Centro GiovArti.

Tutti gli eventi NpL e il servizio di prestito sono gratuiti e rivolti alla famiglie, ai bambini e alle bambine da 0 a 6 anni. Per prenotazioni e informazioni si può contattare il Presidio di Monteprandone al numero 0735701553.