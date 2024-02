RICCIONE – Senigagliesi: “Sono contento per il gol e per la vittoria, anche se c’è ancora da migliorare soprattutto nel secondo tempo. Oggi è andata bene, rispetto a Fossombrone dove siamo stati puniti ad una delle prime occasioni concesse. Sotto l’aspetto mentale siamo cresciuti, siamo solidi, ci manca ancora qualcosa ma sono sicuro che miglioreremo ancora. Il gol? Ho visto il loro quinto un po’ largo e ho deciso di inserirmi, poi a tu per tu col portiere sono riuscito ad infilarlo sotto le gambe. E’ stato bellissimo esultare coi tifosi sotto la curva. Fisicamente? Sto bene, ho saltato i primi giorni di allenamento per un’infiammazione ma va meglio”.

Sirri: “Era tanto che ci girava male e subivamo gol al primo tiro in porta. Sapevamo che sarebbe stata difficile e che si giocava tutto sui dettagli, loro sono un’ottima squadra. Siamo stati bravi a crederci fino all’ultimo secondo, eravamo un po’ arrabbiati dopo Fossombrone, oggi sembrava lo stesso copione in cui rischiavamo di non raccogliere quanto seminato in termini di occasioni. Su ogni duello oggi è stata una lotta e credo che alla fine la vittoria sia stata meritata, sembrava di giocare in casa di fronte ad un pubblico bellissimo. I gol subiti? Potevamo fare meglio, ma appena concediamo un’occasione in questo periodo subiamo gol. In 180 minuti abbiamo concesso tre tiri in porta e ci hanno sempre segnato. Non ricordo altre occasioni pericolose da parte loro”.