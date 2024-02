Il Commento di Antonio Di Salvatore, da Scienziati nel Pallone Magazine di domenica 25 febbraio

E’ un gol dal peso specifico incalcolabile quello segnato da Sbardella al fotofinish contro il Riccione. Una palla sfiorata quel tanto che bastava sull’assist telecomandato di Pietropaolo, che vale i tre punti e la possibilità di restare agganciati al Campobasso, che come in uno scontato copione, non ha avuto problemi a sbarazzarsi del Sora in casa.

Mister Lauro avrà tirato un gran sospiro di sollievo, vedendo prospettarsi un’altra settimana di critiche e commenti negativi per il secondo pareggio in trasferta consecutivo subito in rimonta, dopo quello di 7 giorni fa a Fossombrone. Già qualcuno mormorava di cambi sbagliati e lamentava un’eccessiva prudenza nel coprire il vantaggio nella ripresa, tanto da abbassarsi troppo e concedere il 2-2 a Caponi.

Più che il come però, mai come oggi era importante solo vincere, e il gol del 2-3 è una liberazione per tutti. Sì, perchè ora dipende tutto da noi. Sembra strano affermarlo quando siamo a due punti dal Campobasso, ma c’è da dire che nel prossimo mese di avvicinamento agli scontri diretti decisivi di primavera, la Samb affronterà (eccetto il Notaresco) tutte squadre della parte destra della classifica: Monterotondo, Termoli e Matese. Partite facili, nel calcio, non ce ne sono, ma se i rossoblu vogliono puntare al grande salto dovranno capitalizzare queste gare e ottenere il massimo contro le “piccole”, per dare un senso al big match del Riviera del 14/4: una data che già tanti hanno cerchiato in rosso sul calendario. Avanti così!