RIPATRANSONE – Di seguito, nel virgolettato, la nota dei consiglieri del gruppo d’opposizione “Progetto Base” sul depuratore a Santa Maria Goretti.

“Dopo la prima richiesta presentata a dicembre, solo durante il Consiglio Comunale di mercoledì 21/02/24 siamo riusciti a discutere la questione sulla costituzione di parte civile del Comune di Ripatransone nel procedimento penale 2844/2020 Tribunale di Ascoli Piceno per reati ambientali – Impianto di depurazione delle acque reflue situato nel territorio del Comune di Offida (AP), fraz. Santa Maria Goretti.

Il disastro ambientale che da anni è in corso nel fiume che scorre nel nostro territorio, sembra non essere nell’interesse dell’Amministrazione comunale di Ripatransone, o meglio della maggioranza, che ha votato all’unanimità a sfavore della nostra richiesta.

Precisiamo che tra loro ci sono consiglieri che vivono nella frazione Valtesino, a pochi metri dal torrente, che molto probabilmente mangiano i frutti di una terra irrigata da un’acqua inquinata, ma non hanno esitato ad alzare la mano per dimostrare la loro contrarietà alla nostra richiesta.

Abbiamo chiesto ad ognuno dei nostri colleghi presenti in aula di condividere un loro pensiero in merito, un’opinione personale, ma nulla. Scena muta. L’unica risposta quella del sindaco il quale preferisce attendere la valutazione del legale del Comune di Offida e questo la dice lunga, oltre ad un commento poco consono che, dopo la lettura della mozione, ha chiesto se noi dell’opposizione sapessimo cosa sono i COD, quasi a volerci interrogare. A noi caro Sindaco non serve conoscere i tecnicismi di biologia, a noi interessa il bene dei nostri concittadini che mangiano frutta e verdura irrigata con un’acqua in cui sono stati trovati batteri sconosciuti e mai finora individuati.

L’ atteggiamento con cui hanno affrontato un problema così preoccupante, forse e diciamo forse, è un atteggiamento interessato più alla perdita di tempo per prolungare le tempistiche e arrivare al giorno della prima udienza, fissata all’incirca per fine marzo 2024, per affermare, poi, che non hanno avuto tempo di confrontarsi con il legale per costituirsi parte civile.

Peccato aver perso l’opportunità per impegnarsi a fare delle scelte consapevoli senza crearsi scuse o alibi, peccato aver perso l’opportunità di iniziare a prendersi delle responsabilità, prima fra tutte, verso i propri cittadini per la tutela della loro salute, ma a quanto pare non è una priorità della nostra amministrazione“.