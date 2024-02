ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Veccia, De Cesaris, Stacchiotti, D’Intino (1′ st Sharif), Pietropaolo (27′ st Picciola), Galli, Napolano, Cialini.

A disposizione: Tamburini, Mbjeshova, Lanzano, Di Luca, Zadro, Fares, Addarii. Allenatore Salvatore Fusco

SANGIORGESE MONTERUBBIANESE: Doello, Raschioni, Smerilli, Iuvalè, Trombetta, Murazzo, Frinconi, Venturim, Frascerra, Bonvin (44′ st Algarbe), Gentile.

A disposizione: Grandi, Adami, Felloussa, Perticarini, Rossi, Ricci, Tacchilei. Allenatore Osvaldo Iaconi

Arbitro: Bartomioli della sezione di Pesaro

Marcatori: 13’pt Murazzo, 41′ pt Galli, 24′ st Cialini, 30′ st Frascerra.

Note. Spettatori 300 circa. Ammoniti: Pietropaolo, De Cesaris, Galli, Cialini. Espulso Galli per doppia ammonizione. Recupero: 2’+4′

MARTINSICURO – Un pareggio giusto quello tra Atletico Centobuchi e Sangiorgese Monterubbianese, con due squadre in campo ben messe ed entrambe vogliose di fare punti seppur per obiettivi diversi. I Fusco boys rimangono così al terzo posto in classifica.

Al 13′ pt la Sangiorgese passa in vantaggio: cross dalla destra di Frinconi al centro dell’area per Murazzo che di testa la mette dentro, 0-1. Al 36′ pt calcio di punizione battuto direttamente da Napolano in posizione centrale, Doello respinge in angolo. Al 31′ pt si occasionissima per gli ospiti: Frascerra se ne va di forza e offre un ottimo pallone in area per Bonvin e dopo aver superato Camaioni tira all’esterno della rete. Al 38′ pt Iuvalè intercetta un passaggio di Napolano e dal limite colpisce clamorosamente la traversa. Al 41′ pt Galli riesce ad agganciare il pareggio su cross di Veccia dall’area di rigore, con un diagonale che si insinua nell’angolino basso e non perdona, 1-1.

Al 7′ st occasione clamorosa per l’Atletico: cross dalla sinistra di Napolano, spiazzata di Cialini per Stacchiotti che a due passi dalla porta colpisce di testa ma il cuoio sfiora la traversa e finisce fuori. Al 17′ st una conclusione di Napolano da fuori area viene deviata in corner con le dita da Doello. Al 24′ st vantaggio dei biancazzurri: ottimo cross di Napolano al centro dell’area per Cialini che di testa sorprende Duello sul primo palo, 2-1. Al 30′ st arriva il pareggio degli ospiti: cross dalla destra di Iuvalè che pesca in area Frascerra, che lasciato tutto solo, pareggia i conti con un colpo di testa, 2-2. Tutto da rifare per l’Atletico che al 33′ st rimane anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Galli.

Le due squadre continuano a spingere e a creare, ma la gara si conclude con il risultato di 2-2. Il prossimo appuntamento sarà sabato 2 marzo dove l’Atletico Centobuchi affronterà in trasferta la Cluentina.