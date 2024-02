SAN BENEDETTO – Serviva una reazione da parte della Samb dopo il 6-6 di Campiglione e c’è stata: al PalaSpeca i padroni di casa hanno giocato un match ordinato e concreto, meritando la vittoria contro un buon Roccafluvione, sconfitto per 4-1. La doppietta di Dell’Oso nel primo tempo e le reti di Mindoli e Neroni nella seconda metà permettono ai rossoblù di guadagnare 3 punti fondamentali per la corsa ai playoff.

Primo tempo giocato vivacemente da entrambe le squadre, ma sempre con la Samb che dava l’impressione di averne di più.

Dell’Oso realizza in apertura, poi il signor Marini della sezione di Ancona vede un tocco di mano dubbio dello stesso Dell’Oso in area di rigore e indica il dischetto, permettendo ad Hamza Silmi di infilare Colletta con un potente destro per il momentaneo pareggio.

Non trascorrono neanche 30 secondi e la Samb rimette il muso avanti ancora con Dell’Oso, bravo ad indovinare l’angolino basso alla destra di Agostini con un colpo da biliardo dalla trequarti. Si va a riposo sul 2-1.

Nella seconda metà di gioco i padroni di casa amministrano il vantaggio conseguito fino a quel momento, che rimane tale per oltre venti minuti anche grazie alle splendide parate di Agostini e Colletta, entrambi molto efficaci a sventare i vari tentativi occorsi da una parte e dall’altra.

Poi la Samb alza la testa e trova la rete del 3-1 con Mindoli che, servito da un illuminante colpo di tacco di Cancrini, di gran carriera spara una bordata imparabile per l’estremo difensore rossoverde, il quale pochi minuti più avanti subisce anche il 4-1 ad opera di Eugenio Neroni. Il numero 21 rossoblù, a tu per tu con Agostini, è lungimirante a leggere l’uscita del portiere e ad evitarlo con un morbido tocco, superandolo alla sua sinistra con il pallone diretto invece alla sua destra, per poi ricongiungersi con la sfera di fronte alla porta sguarnita per depositare comodamente in rete.

Il gol di Neroni scatena la gioia di tutti i ragazzi di mister Giordani, che lo sommergono di abbracci: è la segnatura che vale il 4-1 finale.

Nel frattempo da Ascoli arriva la notizia della sconfitta della squadra di casa ad opera del Futsal Campiglione e, grazie a questo risultato, la Samb si posiziona momentaneamente al secondo posto in graduatoria in attesa di conoscere l’esito del confrontro tra Pol. Mandolesi e Castrum Lauri, in programma lunedì 26 febbraio alle ore 21:30.

Pol. Mandolesi che, tra l’altro, è proprio il prossimo avversario della Samb Calcio a 5. Appuntamento, dunque, a venerdì 1 marzo al PalaSpeca, per un’altra grande serata di futsal.