MONTEPRANDONE – Sventola su Monteprandone la bandiera de I Borghi più belli d’Italia. In una cerimonia molto partecipata tenutasi, oggi 24 febbraio, nella sala consiliare del Comune, il sindaco Sergio Loggi ha ricevuto dalle mani di Fiorello Primi presidente I Borghi più belli d Italia e di Amato Mercuri presidente I Borghi più belli dItalia nelle Marche, il prestigioso vessillo e una pergamena che certificano ufficialmente l’inserimento di Monteprandone nella rete nazionale di promozione dei borghi italiani, un circuito turistico di eccellenza di cui fanno parte 361 Comuni che si distinguono per l’alta qualità dellaccoglienza turistica, della manutenzione e dello sviluppo.

Alla cerimonia erano presenti per il Comune di Monteprandone oltre al sindaco Sergio Loggi, il vicesindaco Daniela Morelli, gli assessori Meri Cossignani, Roberta Iozzi, Christian Ficcadenti, il presidente del consiglio comunale Antonio Riccio, i consiglieri Sergio Calvaresi, Martina Censori e Massimiliano Coccia; il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani, il presidente dell’UNPLI Marche Marco Silla, il presidente della Proloco Monteprandone Stefano Caponi, il presidente dell’AVIS Monteprandone Marcello Fratini, la dirigente scolastica Roberta Capriotti, il parroco della Chiesa di San Nicolò Don Vincent Ifeme, il Comandante della locale stazione dei Carabinieri Gabriele Luciani e il Comandante della Polizia Locale Eugenio Vendrame, numerosi rappresentati della associazioni del territorio e 75 camperisti provenienti da tutta Italia che attraverso l’associazione Camper Club Truentum, hanno scelto di visitare il borgo di Monteprandone per due giorni.

Presenti anche Amato Mercuri presidente dei Borghi più belli dItalia nelle Marche, Livio Scattolini del Comitato scientifico Borghi più belli dItalia nazionale e una rappresentanza di Sindaci e Amministratori dei 30 Comuni marchigiani già Borghi più belli dItalia: i sindaci Alessandro Rocchi (Grottammare), Lucio Porrà (Montefiore dellAso), Leonardo Catena (Montecassiano); l’assessore Cristina Capriotti (Offida) e Mattia Accorroni (Offagna), Luigino Di Flavio (membro del Consiglio d’Amministrazione dei Borghi Marche, delegato per il Comune di Servigliano).

Nel suo saluto il sindaco Sergio Loggi ha espresso tutto l’orgoglio per aver ottenuto il riconoscimento che ha voluto condividere con Assessori, Consiglieri, concittadini e tutti coloro che a vario titolo hanno permesso che ciò accadesse.

“Essere Borgo più bello dItalia per Monteprandone è un riconoscimento prestigioso – ha dichiarato Loggi – l’abbiamo ottenuto negli ultimi cinque anni con grandi sacrifici e un lavoro costante di valorizzazione del borgo storico, creazione di servizi di informazione e accoglienza turistica, attenzione e cura per la pulizia e il decoro, investimenti sul patrimonio pubblico. Abbiamo avuto chi ci ha spronato per raggiungere questo risultato, chi ci ha creduto insieme a noi, chi ha investito nel borgo aprendo una propria attività o rendendo la propria più attraente. Quindi oggi vogliamo dire grazie al club dei Borghi, ma anche alla cittadinanza, agli imprenditori, ai ristoratori, alle associazioni, ai tutti coloro che a vario titolo, oggi hanno diritto di condividere con noi questo riconoscimento. Ora tocca a ciascuno di noi continuare a valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente, enogastronomia e tradizioni di cui Monteprandone è ricca. Come Amministrazione comunale continueremo a fare la nostra parte”.

“Non possiamo che dare il benvenuto alla comunità di Monteprandone nella nostra associazione che da oggi è ufficialmente il 30esimo borgo certificato nelle Marche oltre al Borgo Ospite di Fiorenzuola di Focara, ed è quello più a sud, la nostra sentinella di bellezza sul Tronto. Voglio congratularmi con l’Amministrazione e con gli abitanti per questo risultato – ha dichiarato nel suo intervento Amato Mercuri presidente Borghi Marche e Consigliere Nazionale de i Borghi più Belli d’Italia – che però è anche un onere, infatti la nostra associazione ha una promessa nel nome, la promessa della bellezza, non solo architettonica ma anche di accoglienza dei visitatori e di una coscienza sociale e sostenibile. Per questo la bandiera che consegnata nelle mani del Sindaco Loggi non è un traguardo ma un impegno a fare del proprio borgo un luogo sempre più dedito a questa bellezza”.

Mercuri ha portato i saluti anche della coordinatrice delle Marche Cristiana Nardi che si dice certa che “i monteprandonesi saranno all’altezza del compito e sapranno collaborare con gli altri borghi soprattutto quelli delle Marche che sono molto attivi su diversi fronti e vedono molti progetti in cantiere.

Da parte di Luigi Contisciani presidente del BIM Tronto sono arrivati i complimenti per questo riconoscimento, la certezza che la forza del territorio di Monteprandone sta nella sinergia tra associazioni e Amministrazione e il massimo sostegno da parte nel Bim attraverso i vari progetti turistici, culturali ed enogastronomici come Mete Piceno e il Sistema Museale Piceno.

Anche il Livio Scattolini, membro del comitato scientifico dei Borghi Italia, ha sottolineato il prestigio di Monteprandone per essere entrato nel circuito: In 21 anni abbiamo visitato oltre 1000 borghi, ma solo 361 hanno ottenuto la certificazione. Di questi il più ampio numero è nelle Marche, un successo per tutti coloro che ne fanno parte.

“In questo giorno di festa siamo al vostro fianco – ha dichiarato Marco Silla, presidente dellUnione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) della Marche – solo lavorando tutti insieme riusciremo a tenere alta lasticella della qualità dei nostri territori, a smussare provincialismi, superare confini e realizzare belle iniziative insieme”.

In chiusura Fiorello Primi, presidente nazionale del club I Borghi più belli dItalia ha dichiarato: “La rete regionale dei Borghi più belli dItalia nelle Marche si arricchisce di un altro gioiello che la conferma ai vertici dellassociazione nazionale per numero di Borghi selezionati e valutati positivamente. Bel risultato per lAmministrazione comunale di Monteprandone e per gli abitanti del Borgo per essere riusciti a superare la rigorosa e complessa verifica che prevede la valutazione di più di 70 parametri che riguardano la bellezza estetica del Borgo, la sua vivibilità da parte dei residenti, il sistema di accoglienza e di ospitalità e la tutela del territorio circostante. Monteprandone è un bel borgo da visitare circondato da uno splendido paesaggio collinare che presuppone ottime produzioni vinicole e olearie anche grazie alla sua posizione strategica tra mare e collina. E sempre un piacere incontrare amministratori e cittadini per consegnare la bandiera e lattestato dei Borghi più belli dItalia e constatare quanto orgoglio e senso di appartenenza sia ancora vivo nelle comunità borghigiane”.

La cerimonia si è conclusa con la consegna della bandiera e della pergamena al Sindaco da parte del presidente Primi e idealmente a tutta la cittadinanza, alle strutture ricettive e alle associazioni culturali, sociali e sportive del territorio.

Ricordiamo che nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, sono stati organizzati tour del borgo alla scoperta dei luoghi d’interesse artistico culturale e laboratori creativi per bambine e bambini. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi allUfficio IAT in piazza dell’Aquila a Monteprandone.