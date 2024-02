SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento della rassegna teatrale “Voci d’artista” al cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto, a cura di Caleidoscopio APS.

Sabato 24 febbraio, alle ore 21,15, andrà in scena lo spettacolo “Il Buio non è tenero” di e con Tommaso Russi e Silvia Pallotti, prodotto da Il turno di notte.

Esistono età in cui “hai tutta la vita davanti”, ma già hai fatto scelte importanti e i sogni devono assumere la forma di un progetto perché possano trovare spazio nella realtà, oppure devono rimanere solo dei sogni da mettere da parte. In una società in cui la felicità dipende soltanto dal binomio successo-fallimento e in cui l’ultima parola sembra averla la precarietà, forse il futuro è proprio l’incertezza, è quel buio che fa paura. Diventare adulti, quindi, significa abituarsi al buio?

Al termine dello spettacolo, incluso nel prezzo del biglietto, ci sarà il momento “C’è di più”, in cui sarà possibile dialogare con gli attori. Inoltre, un nuovo anno di novità è iniziato per la CaleidoFamily: l’iniziativa di sostegno al teatro che ti coccola con appuntamenti teatrali, gadget e regali! Le iscrizioni sono aperte.

