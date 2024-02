FERMO – Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca

costituzionalmente garantito, si comunica che la Polizia di Stato di Fermo, nel corso di specifici servizi volti al contrasto dei reati predatori ed in materia di sostanze stupefacenti, alcune sere fa, ha denunciato un giovane ventenne trovato in possesso di un tirapugni-dissuasore elettrico che è un’arma impropria.

In particolare la Squadra Mobile sottoponeva a controllo un’autovettura a bordo della quale vi erano due soggetti sospetti. Il conducente risultava incensurato mentre il passeggero aveva a suo carico precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti pertanto, considerato anche il nervosismo dimostrato dai due, anche con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, effettuava una perquisizione personale e veicolare dei soggetti rinvenendo indosso al passeggero un tirapugni-dissuasore elettrico.

Tale oggetto atto ad offendere e potenzialmente pericoloso per le persone manda energia nei muscoli del corpo provocando spasmi muscolari e una sensazione di stordimento, quindi la perdita di orientamento e di equilibrio, inducendo sulla persona una condizione di confusione per alcuni minuti. In ragione di tale motivo l’arma veniva sequestrata ed il giovane ventenne, italiano, veniva denunciato in stato di libertà per il porto di armi ed oggetti atti ad offendere.