ITALIA – Dopo anni di falliti tentativi e di proposte mai arrivate all’esame, finalmente lo Stato riconosce il valore delle Rievocazioni Storiche. La Camera dei Deputati ha, difatti, approvato all’unanimità la proposta di legge avanzata dagli onorevoli Caparvi e Mollicone con la quale le manifestazioni vengono riconosciute come “componenti fondamentali del patrimonio culturale, storico, sociale, di tradizione, di memoria ed economico dell’Italia” e come “elemento qualificante per la formazione e per la crescita culturale della comunità nazionale“.

Un grazie ai due parlamentari e al dinamico gruppo di lavoro, espressione delle associazioni regionali, che ha attivamente collaborato alla stesura e alla qualificazione del testo normativo: Carlo Paolocci (Umbria), Andrea Monteriù (Marche) – entrambi presenti in aula durante i lavori e al momento della votazione – Roberta Benini (Toscana), Giannantonio Braghiroli (Emilia Romanga) e Antonio Tempesta (Lazio).

“Finalmente – commenta il presidente dell’Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche, Giovanni Martinelli – le nostre manifestazioni non saranno più relegate nel ristretto ambito del folklore, ma saranno patrimonio delle cultura e della promozione turistica italiana”.

La legge delega al Governo l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale in conformità alle direttive UNESCO di Parigi 2003, che intendono individuare e riconoscere i patrimonio culturali tradizionali (feste, saperi, tecniche, pratiche, espressioni orali) custoditi e riprodotti dai gruppi e dalle comunità quali aspetti irrinunciabili della loro identità e memoria culturale.

Presso il Ministero della Cultura sarà istituito un comitato tecnico-scientifico, sarà tenuta un’anagrafe degli enti promotori e delle manifestazioni, sarà regolamentato l’uso delle armi storiche nei corteggi, annualmente sarà approvato un calendario ufficiale degli eventi riconosciuti.

Le regioni saranno chiamate ad armonizzare nel loro territorio i contenuti delle legge (in questo contesto fondamentale il ruolo delle associazioni regionali: nelle Marche l’A.M.R.S. è stata riconosciuta già da anni con apposita legge) e promuovere la cultura della rivocazione storica nelle scuole.

Un grande traguardo raggiunto, un passo fondamentale per dare valore e riconoscimento a una tradizione che esalta a tutti i livelli ricerca storica, aggregazione sociale, promozione turistica, apporto economico.