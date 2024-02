MONTEPRANDONE – La partitissima: si sfidano le due squadre prime in classifica. L’Handball Club Monteprandone sul campo del Team Mascalucia. La tappa siciliana, sabato alle 16.30, è la terzultima della stagione regolare.

I numeri delle formazioni regine del girone C di Serie A Bronze: nove vittorie e due sconfitte a testa, 355 gol fatti per i catanesi e 310 per Monteprandone, 309 reti subite dai padroni di casa, 276 dai verdi.

Esame severissimo per gli uomini di coach Andrea Vultaggio: Mascalucia ha vinto tutte e cinque le partite casalinghe. All’andata, a inizio dicembre, al palazzetto di via Colle Gioioso fu successo marchigiano di misura (28-27). “Nonostante quella vittoria loro restano i grandi favoriti per la sfida di sabato e il successo in campionato: una squadra completa, tecnicamente forte, veloce ed esperta. Non solo. Dopo un lungo viaggio troveremo un campo e un clima difficili. Cercheremo comunque di continuare sulla scia della buona prova casalinga contro Chieti. Proveremo a fare del nostro meglio per rendere loro la vita difficile” conclude coach Vultaggio.

Sabato in Sicilia arbitrano M. Manuele e Pollaci.