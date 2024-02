MONTEPRANDONE – Nuovo appuntamento organizzato dall’Associazione Mosso Piceno La Bottega della fotografia a Centobuchi di Monteprandone.

Mercoledì 28 febbraio sarà ospite il fotografo Nino Albanesi.

L’incontro, gratuito ed aperto a tutti, si terrà nella nuova sala riunioni in piazza dell’Unità a Centobuchi dalle ore 21.

Nino Albanesi è originario di Venarotta, fotografo poliedrico con oltre 45 anni di esperienza nel campo fotografico dove ha attraversato quasi tutti i vari aspetti. Dagli inizi in camera oscura ha man mano esplorato il mondo dello still life, dello sport, della paesaggistica e da cerimonie, concedendosi qualche parentesi nella fotografia subacquea e fotografia astronomica. Vanta numerose mostre, diverse partecipazioni a concorsi partecipazioni a concorsi. La sua formazione si arricchisce di diversi workshop sia in ambito nazionale che internazionale. Dal 2016 il focus della sua creatività è improntato sulla fotografia Wild Life