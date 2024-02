SAN BENEDETTO – Di seguito, la nota stampa del Sindaco Spazzafumo in merito alle nomine del CdA della Start Spa.

Il Sindaco Antonio Spazzafumo e la sua maggioranza esprimono la piena soddisfazione per il risultato raggiunto con le nomine del CdA della Start Spa, nomine che vedono sempre più rappresentata la città di San Benedetto.

Il Sindaco Spazzafumo commenta: “Le persone da noi nominate, oltre che validi professionisti, sono figure di San Benedetto che sicuramente lavoreranno nell’interesse della città per un sevizio di trasporto pubblico sempre più efficiente ed efficace, con l’obiettivo di valorizzare strategicamente le potenzialità dell’azienda. In questo modo, San Benedetto sarà sicuramente ben rappresentata nel Consiglio di Amministrazione di un settore chiave, come quello dei trasporti, anche in vista dell’attenzione sempre più alta della nostra amministrazione verso la mobilità e la sostenibilità”.

Poi puntualizza sulla scelta di allargare il CdA da tre a cinque membri: “La scelta di allargare il Consiglio di Amministrazione da tre a cinque componenti è stata una scelta condivisa con la Provincia di Ascoli Piceno e il Comune di Ascoli Piceno, proprio per dare un’equa rappresentanza al territorio, il punto è stato infatti votato all’unanimità, ci sarà ovviamente anche da parte nostra un’analisi dei costi, così da ridurre e ottimizzare le spese. Auguro un buon lavoro a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione offrendo la massima collaborazione nel lavoro per la nostra città e per il territorio”.