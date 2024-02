SAN BENEDETTO – L’U.S. Samb comunica nuove informazioni sui biglietti per il match contro il Riccione valido per la ventiquattresima giornata del campionato Serie D (girone F) ed in programma domenica 25 febbraio allo stadio Nicoletti (ore 14.30).

Grazie alla lodevole collaborazione del club ospitante, sono stati concessi ulteriori tagliandi per la Tribuna Laterale ospiti al prezzo di €12,00 più diritti di prevendita (under 12 gratuito), acquistabili da ora fino alle 19.00 di sabato 24 febbraio esclusivamente presso la Tabaccheria L’Isola del Tesoro (no online.