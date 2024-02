LA Pasticceria Naturale fonde arte e pasticceria per dar vita a una straordinaria opera d’arte di cioccolato.

In occasione della Pasqua ormai prossima, il Maestro Pasticcere Lorenzo ha realizzato un uovo che raffigura nei dettagli il vecchio incasato della Città di Grottammare, a cui l’opera è dedicata.

Per giungere a un tale risultato, sono stati impiegati 15 chilogrammi di cioccolato e ben 200 ore di lavoro. La tecnica utilizzata prende il nome del suo creatore, Guido Bellissima. Egli era un pasticcere siciliano che, emigrato a Torino, comincia a muovere i suoi primi passi presso la nota cioccolateria Venchi, dove apprende una particolare tecnica di decorazione con la ghiaccia reale, un impasto a base di zucchero per la realizzazione di dettagli decorativi. Egli può essere considerato il predecessore della decorazione all’italiana al cornetto, tecnica utilizzata per la realizzazione di questo Uovo di Pasqua.

Guido Bellissima è stato anche insegnante all’Arte Bianca di Torino, la prima scuola di pasticceria in Italia nella quale ha studiato anche il Pasticcere di LA, Lorenzo. Qui ha inziato ad apprendere la tecnica da Giampiero Gertosio, discepolo di Guido Bellissima. Ha poi affinato le sue conoscenze di cioccolateria presso il maestro Mauro Morandin ad Aosta.

Gli elementi decorativi dell’uovo di Pasqua dedicato a Grottammare, dal tavolo alle sedie, sono stati realizzati completamente a mano e assemblati pezzo per pezzo. I fiori, gli animali e il paesaggio sono stati realizzati con la ghiaccia reale. I fiori sulla parte superiore sono stati realizzati a mano, petalo per petalo.

Questa straordinaria scultura di cioccolata è esposta da LA Pasticceria Naturale ed è possibile ammirarla negli orari di apertura del negozio, dal martedì al sabato dalle 6.30 alle 20 e la domenica dalle 6.30 alle 13.

LA Pasticceria Naturale si trova in Via Ischia, angolo via Abruzzi 185 a Grottammare.

Visita il sito https://lapasticcerianaturale.store/index.html