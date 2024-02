SAN BENEDETTO – Pubblichiamo di seguito i video di tutte le domande e le risposte della seduta del “Question Time” del Consiglio Comunale, tenutasi mercoledì 21 febbraio presso l’Aula Consiliare

Domanda di attualità a iniziativa del consigliere comunale Stefano Muzi ad oggetto: Presenza Ente Comunale presso “Villaggio Marche Sanremo”

Domanda di attualità a iniziativa della consigliera Annalisa Marchegiani ad oggetto: Concessione dell’area denominata Circolo Tennis Maggioni

Domanda di attualità a iniziativa dei consiglieri comunali Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri riguardante l’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Guastaferro”

Domanda di attualità a iniziativa dei consiglieri comunali Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri ad oggetto: “Restyling stadio Ballarin”

Domanda di attualità a iniziativa della consigliera comunale Luciana Barlocci riguardante l’Area Brancadoro

Domanda di attualità a iniziativa della consigliera comunale Emanuela Carboni ad oggetto: trasferimento Istituzione musicale Vivaldi presso l’asilo Merlini

Domanda di attualità a iniziativa dei consiglieri comunali Andrea Traini e Nicolo’ Bagalini ad oggetto: Carnevale sambenedettese, sfilata carri allegorici

Interpellanza a iniziativa del consigliere Simone De Vecchis ad oggetto: Attività propedeutiche alla realizzazione di un cimitero per animali di affezione

Interpellanza a iniziativa della consigliera Luciana Barlocci riguardante il Palazzetto dello Sport

Interpellanza a iniziativa della consigliera annalisa marchegiani ad oggetto: conferenza di servizi per richiesta titolo unico in variante al prg per per impianto stoccaggio, via pomezia, promarche