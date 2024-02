SAN BENEDETTO – Venerdì sera, 23 febbraio, la Samb Calcio a 5 scenderà in campo presso il Palazzetto dello Sport per affrontare un’altra emozionante sfida nel campionato di Serie C2.

Dopo due anni di trionfi e successi, ci troviamo di nuovo di fronte a un obiettivo cruciale per l’intera città di San Benedetto. La società, rappresentata dal Presidente Collini Alessio, invita caldamente voi tutti a rendere il Palazzetto, la nostra Casa e la Vostra Casa, un luogo pieno di entusiasmo e sostegno per i nostri ragazzi.

Chiediamo il vostro supporto, la vostra fede incrollabile e il vostro amore incondizionato per questa maglia magica, affinché, in queste ultime sei partite – di cui ben quattro da giocare in casa – il sesto uomo scenda in campo con determinazione, spingendo i nostri ragazzi verso la vittoria e la conquista del secondo posto. Siete tutti invitati a partecipare e a sostenere la nostra amata Samb Calcio a 5!

TUTTI AL PALAZZETTO!