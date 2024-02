SAN BENEDETTO – Si continua a fare bagarre tra Maggioranza ed Opposizione in Consiglio Comunale rispetto al San San Park . Motivo del contendere alcune affermazioni fatte da Luigi Rapullino nel corso della conferenza stampa del 26 gennaio scorso nella quale l’imprenditore lamentava una mancanza di dialogo con le istituzioni e paventava di fare un passo indietro nel caso l’Amministrazione Comunale non avesse avuto le idee chiare rispetto a ciò che bisognerebbe realizzare nell’area.

Benché invitati, nessun rappresentante della Giunta o del Consiglio Comunale di maggioranza o di minoranza era presente a quella conferenza stampa.

In una domanda di attualità del Question Time la Consigliera Luciana Barlocci chiede delucidazioni al Sindaco Spazzafumo rispetto alle dichiarazioni di Rapullino, estrapolando un virgolettato al minuto 54 del video della conferenza pubblicato da Riviera Oggi.

«La sottoscritta consigliera comunale chiede al Sindaco e alla Giunta – interpella la Consigliera di Minoranza – affinché riferiscano all’assise consiliare in merito ai seguenti quesiti: è stato chiesto al dottor Rapullino chi Chiama in causa dichiarando “però qualcuno ci dovrà restituire i soldi, qualcuno ha la responsabilità però che ha fatto fare un investimento a gruppo che si poteva e si doveva fare un determinato progetto” se affermazioni ditale portata vi hanno spinto a chiedere chiarimenti al dottor Rallino e quali risposte sono state fornite»

«Probabilmente ha sbagliato indirizzo; non doveva chiamare me doveva chiamare Rapullino. – risponde stizzito il Sindaco – Visto e considerato che io non ho rapporti con Rapullino, lei faccia queste stesse domande al dottor Rapullino e si faccia dare le risposte. Poi se c’è qualcuno che si è esposto in qualche modo, ce lo venga a dire e si prenderanno dei provvedimenti. Ad oggi, il sottoscritto non ha rapporti con questo signore, per cui le domande che lei ha fatto, le consiglio di rivolgerle direttamente al dottor Rapullino e farsi dare delle spiegazioni. Io ad oggi non ne ho.»