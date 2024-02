SAN BENEDETTO – La Cooperativa On the Road organizza per Sabato 24 febbraio 2024 alle ore 19:00 presso il Nadir, in Via Vittorio Alfieri 36, San Benedetto del Tronto (AP), l’evento “Let’s talk! Speed date linguistico”.

“Nella splendida cornice del Nadir, dedicheremo un pomeriggio alla conoscenza di nuove lingue in modo facile e divertente. Grazie all’aiuto di persone madrelingua, scopriremo frasi, alfabeti, pronunce in lingua araba, urdu, mandinka, farsi, spagnolo, francese e tanto altro. Come funziona lo Speed Date Linguistico? Ogni partecipante sarà fornito delle card necessarie per poi sedersi di fronte ad una persona madrelingua per 5 minuti, cercando di imparare parole e frasi base nelle diverse lingue e conoscere chi si ha di fronte”. Partecipazione previa iscrizione al seguente link: https://forms.gle/PNf79hvFyj4RaM1P8