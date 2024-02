SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Terzo e ultimo appuntamento, al teatro Concordia di San Benedetto, della rassegna per i più piccoli “Domenica in famiglia”, realizzata dal comune e dall’AMAT, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto.

Domenica 25 febbraio, alle ore 16,30, andrà in scena “Atlantide” della compagnia La Baracca-Testoni Ragazzi e Cada Die Teatro. Il testo dello spettacolo, consigliato dai 4 anni in su, è di Bruno Cappagli e Mauro Mou, che ne hanno firmato anche la regia. Gli interpreti sono Fabio Galanti e Silvestro Ziccardi. Le luci sono di Andrea Aristidi, le musiche di Matteo Sanna, i costumi e le scenografie di Tania Eck, Fabio Galanti e Silvestro Ziccardi.

Si narra che Atlantide fosse una terra meravigliosa, dove regnavano la giustizia e il bene. Una terra bella e verdeggiante con città dalle architetture accoglienti e lucenti. Ma ora dov’è? L’hai mai cercata? Come la immagini? In modo inaspettato e sorprendente, due strani personaggi, accomunati da un simile destino, cominciano un viaggio. Si perderanno e si ritroveranno in un continuo rovesciamento della realtà, seguendo le luci delle stelle, ascoltando il suono della loro voce, tra una lacrima e un sorriso, tra il fare e il non fare e, oltre il silenzio, raggiungeranno la mitica Atlantide. E dopo aver conosciuto la strada, basterà loro socchiudere gli occhi o guardare il soffitto prima di andare a dormire per incontrarsi ancora nella terra sommersa.

I biglietti (posto unico numerato a 8 euro, con ridotto fino a 14 anni a 4 euro) sono in vendita alla biglietteria del Concordia, aperta il pomeriggio di spettacolo dalle ore 15.30, nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e online su vivaticket.com

Per informazioni: Biglietteria del Teatro Concordia (tel. 0735/588246, solo negli orari di apertura), Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794438 – 0735/794587, www.comunesbt.it; AMAT ad Ancona, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net.