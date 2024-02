SAN BENEDETTO – Si parte dall’analisi del territorio in Commissione Bilancio, riunita in sala Consiliare il 20 febbraio per la discussione dello Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026, da presentare in Consiglio Comunale il prossimo 2 marzo.

Ad illustrare i conti è l’Assessore al Bilancio Domenico Pellei: «Il quadro generale configura una composizione della nostra città con 47.000 abitanti circa, un dato stabile. Il tessuto economico sociale è rappresentato dal commercio e dalle attività di servizi alloggio e ristorazione e dall’attività di costruzione ed attività immobiliare. »

Nel dettaglio emergono:

1424 attività commerciali

attività commerciali 610 attività alberghiere e di ristorazione

attività alberghiere e di ristorazione 900 nel settore delle costruzioni ed attività immobiliari

«In generale continua ad esserci una diminuzione di attività commerciali- è l’analisi dell’assessore Pellei – anche se c’è una crescita del personale occupato, questo lascia pensare che le persone che perdono il lavoro per la chiusura dell’attività commerciale, poi riescono a trovare lavoro per un altro tipo di esercizio.»

La stima delle entrate si compone nel seguente modo:

Scende il Fondo di solidarietà Comunale a 2.594.000 euro , voce tagliata di 300.000 euro (11.5% in meno ) rispetto all’anno precedente, a margine della manovra di Governo

a , voce tagliata di (11.5% in meno ) rispetto all’anno precedente, a margine della manovra di Governo Trasferimenti Erariali per 1.200.000 euro

per Gettito Imu per 14.400.00 euro per l’anno 2024

per per l’anno 2024 Tari per 12.484.000 euro per l’anno 2024, confermate le riduzioni previste lo scorso anno

per per l’anno 2024, confermate le riduzioni previste lo scorso anno Introito per il recupero dell’evasione tributaria di 3.695.000 euro per l’anno 2024

di per l’anno 2024 incrementato il gettito dell’ addizionale comunale Irpef per 5.310.00 euro

per Gettito dell’ imposta di soggiorno per 675.000 euro

per Entrate dal Canone Unico Patrimoniale per 2.290.000 euro

L’amministrazione si riserva di decidere se l’edificio di via Leopardi venga inserito nel piano delle alienazioni:

«Su questo bene è in atto un confronto – ha asserito l’assessore Pellei – sul quale ancora non è definita una effettiva alienazione oppure un’altra soluzione; ad esempio un comodato d’uso per 100 anni»