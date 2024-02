SAN BENEDETTO – Un mese esatto dalla sua partenza dal Mediterraneo, il motopesca sambenedettese il “Pinguino” trovò la sua tragica sorte nella notte tra sabato 19 e domenica 20 febbraio 1966, nelle secche di Capo Bianco, estremo sud della Mauritania. Oggi ricorre il suo 58esimo anniversario. Nessuno si salvò dei 14 pescatori a bordo. “Ufficialmente non si è fatto nulla per chiarire le cause del naufragio – scriveva la Domenica del Corriere – Fu speronato e la sua fine nasconde un delitto? Oppure un’esplosione ne dilaniò lo scafo?”

L’articolo uscì quando ventisei pescatori sambenedettesi tentarono la nobile e disperata impresa alla ricerca dei compagni naufragati. Individuarono e trovarono il peschereccio ma il mare glielo strappò di nuovo facendo svanire l’impegno dell’equipaggio, Un’impresa non riuscita anche per alcune cause sfortunate.

La domenica del 1 maggio 1966 la Domenica del Corriere raccontò tutte le fasi del mancato recupero, pubblicando le foto e i nome dei sambenedettesi dell'”Andrea Speat” partito da San Benedetto con l’intenzione di recuperare i corpi dei marinai dispersi: Federico Fiscaletti, primo ufficiale di coperta, Pasquale Falaschetti, Pietro Palestini che non era imbarcato con il “Pinguino” per una fortunata circostanza, Nicola Romani, Oscar Bellini, Vinicio Atzeni, Santo Spina, Paolo Falconi, Giorgio Tosti, Vincenzo e Filippo Ciferri, Filippo Visciani, Narciso Sieno, Esnaldo Cosignani, Amleto Aloisi, Pietro Ciarrocchi, Pasquale De Pinto, Benedetto paolini, Emidio Leli, Martino panfili, Gino Spinosi, Giuseppe Meo, Sergio Mattetti, il nostromo Radda. Nella foto manca l’elettricista Giuseppe De Felice.

Alcuni anni fa riportammo il ricordo di quella tragedia, grazie al racconto di Nazzareno Torquati. era il 21 febbraio 2018. Clicca qui.

Sotto la prima pagina della Domenica del Corriere mostrata dal nostro Direttore e da Marco Romani, figlio di Nicola Romani, il secondo macchinista che partecipò allo sfotunato recupero. Un ricordo al quale ha contribuito William Catto, figlio di Franco, ex calciatore della Sambenedettese