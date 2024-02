SAN BENDETTO – Si è tenuta nel pomeriggio del 19 febbraio la seduta di insediamento del nuovo Tavolo permanente per la Pari Opportunità, coordinato dall’assessore Lia Sebastiani attuale titolare della delega. Il tavolo è un luogo d’incontro e di confronto su tematiche di parità e pari opportunità, che svolge per lo più funzioni consultive e progettuali a supporto dell’Amministrazione.

Ne fanno parte rappresentanti di enti e istituzioni che hanno al proprio interno un servizio dedicato alle pari opportunità, di organismi di parità operanti sul territorio comunale, di associazioni o organizzazioni di volontariato o comitati operanti in questo settore. Membro di diritto è il presidente della Commissione provinciale Pari opportunità.

La prima seduta è stata dunque occasione per una prima conoscenza tra i componenti per gettare le basi dell’attività da svolgere nei prossimi mesi.

L’assessore Sebastiani ha illustrato l’invito pervenuto al Comune da parte dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI a collaborare con l’Associazione Toponomastica Femminile per intitolare nuove strade ad almeno tre figure femminili di rilievo e il programma di massima delle iniziative che l’Amministrazione comunale intende realizzare per il mese di marzo dedicato, come noto, alla riflessione sulla condizione femminile.

In materia di programmazione, oltre ad aprire alle proposte per eventi ad ampio respiro, sono state analizzate le attuali politiche in materia di work-life balance e altre misure in ambito sociale presenti sul territorio per valutare se e come sostenerne un potenziamento. In ultimo, ma non per importanza, il Tavolo ha avanzato proposte per dare seguito alla campagna di contrasto alla violenza di genere avviata negli scorsi anni, con lo scopo di approfondire la tematica in chiave divulgativa e rafforzare la rete a supporto delle persone vittime di violenza.

L’assessore Sebastiani commenta: “L’Amministrazione ha voluto formalmente istituire il Tavolo come luogo per garantire una voce a tutte le anime della città che operano in questo settore, traendo il meglio dal contributo di ciascuno e offrire un valido strumento di supporto all’azione direttrice dell’Assessorato alle Pari Opportunità. Questa prima riunione vuol dare continuità al lavoro svolto fino a ora dalle associazioni che siedono al Tavolo con la speranza di ampliare la platea di attori che partecipano ai lavori e, di conseguenza, le potenzialità operative del Tavolo stesso”.