MONTEPRANDONE – Successo a tutto tondo per la 33°edizione della Maratonina di Centobuchi

contraddistinta da una larga partecipazione di atleti e di pubblico, per

una delle gare di inizio stagione più ambite e ricercate dal movimento

podistico marchigiano, ma anche delle altre regioni limitrofe, per la

validità dei circuiti Piceni&Pretuzi, Grand Prix Strada Marche 2024 e

Criterium Regionale Marche, sotto l’egida della FIDAL.

Con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Monteprandone, si deve

dare dato atto all’Avis Monteprandone-Podistica Centobuchi di aver

allestito una manifestazione riuscita sotto ogni punto di vista, sia

tecnico che spettacolare, oltre alla perfetta gestione della sicurezza

delle strade tra Centobuchi e la zona industriale-artigianale, durante il

passaggio della mezza maratona di 21 chilometri, della maratonina non

competitiva di 11 chilometri e della camminata ludico motoria di 3

chilometri, per un totale di oltre 500 iscritti in tutte e tre le distanze

previste da questa edizione 2024.

Nella mezza maschile ha prevalso nettamente Stefano Massimi, al culmine di

una lunga cavalcata solitaria che ha portato il runner ascolano (in forza

alla compagine abruzzese dell’Atletica Vomano) a concludere in 1.06’30”. A

completare il podio Luca Palmieri dell’Asd Space Running (1.15’07”) e

Cristian Truncellitto della Pretuzi Runners Teramo (1.17’00”).

Anche la mezza maratona femminile è stata una bella gara che si è risolta

in favore di Caterina Cavarischia (Bike Team Monti Azzurri) che ha fermato

il cronometro in 1.25’26”, seconda Marcella Mancini della Marà Avis

Marathon (1.28’20”) e terza Monica Foglia del GP Montorio (1.29’50”).

Obiettivo podio raggiunto nella maratonina non competitiva cronometrata per

Oscar Garcia Lozano (Pretuzi Runners Teramo – 37’37”), Raniero Tosti (Marà

Avis Marathon – 39’53”) e Matteo Collini (Collection Atletica

Sambenedettese – 40’13”) al maschile, Barbara Mariano (Pretuzi Runners

Teramo – 48’13”), Minerva Strazzella (Atletica Avis San Benedetto – 50’57”)

e Antonia Strazzella (Atletica Avis San Benedetto – 50’58”). al femminile.

“È importante fare sport per il bene del territorio e l’Avis

Monteprandone-Podistica Centobuchi rappresenta un esempio virtuoso da

seguire per il nostro comune che è annoverato tra i borghi più belli

d’Italia” ha dichiarato il sindaco di Monteprandone e presidente della

Provincia di Ascoli Piceno Sergio Loggi, durante le premiazioni in presenza

di Roberta Iozzi (assessore alla cultura e alle pari opportunità), Cristian

Ficcadenti (assessore agli impianti sportivi), Marco Fioravanti (sindaco di

Ascoli Piceno tesserato con la società podistica Picchiorunning) e Marcello

Fratini (presidente dell’Avis Monteprandone).

“Con il reinserimento della mezza maratona a distanza di sei anni, abbiamo

allestito in modo veramente impeccabile e coinvolgente, attirando ancora

una volta un cospicuo numero di atleti e di appassionati. Una domenica

straordinaria che ha confermato quella che è la nostra tradizione di

manifestazione ‘regina’ del calendario di inizio stagione del movimento

podistico marchigiano, continuando a far gola agli occhi dei podisti

extra-regionali. Un grazie di cuore a tutti, ai nostri sponsor e

all’amministrazione comunale di Monteprandone” hanno affermato gli

organizzatori dell’Avis Monteprandone-Podistica Centobuchi.