– Monteprandone- Gli alunni delle classi seconde della Scuola secondaria di I Grado dell’IC Monteprandone hanno preso parte, Giovedì 15 febbraio 2024, all’anteprima dedicata ai giovani della “Cenerentola” di Gioacchino Rossini presso il teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Lo spettacolo, che ha posto in scena diversi personaggi molto colorati, ha coinvolto i ragazzi presenti per l’originale interpretazione data all’opera, per la regia, per la scenografia e per la simpatia trasmessa. I giovani infatti hanno ascoltato con grande attenzione e interesse, dimostrando così il loro coinvolgimento e la loro partecipazione.

Dramma giocoso per musica in due atti tratto dalla Cenerentola di Charles Perrault, ha visto la regia di Matteo Anselmi, costumi di Viola Sartoretto, scene di Lorenzo Maria Mazzoletti, mentre il direttore artistico è stato Andrea Foti. Alla fine della rappresentazione i fragorosi applausi di tutti i presenti hanno riempito il teatro di calore ed entusiasmo e hanno omaggiato la professionalità degli attori.