Da Scienziati nel Pallone Magazine di domenica 18 febbraio

La trasferta di Fossombrone certifica che in questo girone F non ci sono squadre cuscinetto. Lo dimostra la partita di oggi, in cui la Samb non è riuscita a far valere la superiorità tecnica evidente dei propri giocatori.

Lo 0-1 arrivava proprio allo scadere della prima frazione, nel momento psicologicamente migliore per colpire e andare a riposo in vantaggio. Una zampata da uomo d’area di rigore, che conferma il grande stato di forma di Martiniello. Ma anzichè rientrare in campo sull’onda dell’entusiasmo vogliosi di chiudere i conti, a venir fuori nella ripresa sono stati i padroni di casa.

Il Fossombrone ha preso campo col passare dei minuti, le conclusioni di Lorenzoni e Battisti erano state delle avvisaglie importanti. Dal canto suo la Samb ha fatto poco per meritare il gol della sicurezza, Fabbrini è calato col passare dei minuti, Senigagliesi è uscito poco dopo l’ora di gioco.

Lauro opta per l’ingresso di Cardoni, schierando per uno stralcio di partita 5 under in campo.

Ed è qui che arriva il pari, sugli sviluppi di un calcio di punizione a difesa piazzata, Casolla la gira in rete in mezzo ad un mare di maglie rossoblu in area, troppo leggere nella marcatura.

Nel finale, tanti cross ma confusionari. Non è bastato l’ingresso di Tomassini in coppia con Martiniello (poi sostituito da Lonardo) e il passaggio al 4-2-4 per riportarsi avanti.

Nel frattempo il Campobasso ha dilagato a Senigallia per 5-2, riprendendosi la vetta solitaria della classifica con due lunghezze di vantaggio.