– Monteprandone-Durante la settimana della sospensione della didattica tradizionale (Settimana della creatività) dell’IC Monteprandone, si è svolto il torneo di pallavolo nella Palazzetto dello Sport, di cui l’Istituto fruisce come palestra, e a cui hanno partecipato tutte le classi della scuola Secondaria di I grado.

Lunedì 12 Febbraio ci sono affrontate in campo le classi prime in un torneo di palla rilanciata. Mercoledì 14 Febbraio è stato il turno delle classi seconde che hanno giocato a mini volley con 4 giocatori su un campo piccolo.

Venerdì 16 Febbraio sono scese in campo le classi terze e hanno giocato a volley con 6 giocatori.

I discenti hanno mostrato grande partecipazione e coinvolgimento, frutto di un lavoro e di un percorso di crescita che li ha visti protagonisti. Si è riscontrata infatti una maturazione umana da parte di molti di loro sia a livello relazionale sia personale poiché è stata anche un’occasione di affronto delle proprie insicurezze e di confronto con i compagni. Il torneo inoltre si è rivelato un’opportunità importante per trasmettere i valori sportivi e allo stesso tempo educativi dimostrando che anche in ambito scolastico lo sport può essere vissuto come un momento di arricchimento personale e di stima delle proprie capacità tecniche. È stato evidente che le squadre erano motivate nel gioco e che questa esperienza ha regalato agli alunni belle e semplici emozioni per cui i risultati raggiunti sono risultati positivi sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Un plauso particolare va agli insegnanti di Educazione Fisica professor Daniele Perozzi e professoressa Stefania Pistilli che oltre ad aver organizzato l’evento e motivato i ragazzi, alla fine del torneo, hanno ribadito il valore dello sport e gli aspetti educativi ad esso legati.