Fossombrone

Forsempronese: Amici, Camilloni, Lorenzoni, Bucchi, Urso, Rovinelli, Fraternali, Conti, Germinale (dal 35′ Pagliari Lorenzo), Giacchina, Casolla. Allenatore Michele Fucini In panchina: Di Girgio, Bianchi, Procacci, Pandolfi l., Pandolfi R. Brigidi, Pagliari, Battisti, Palazzi)

Sambenedettese: Coco, Pagliari Marco, Arrigoni, Scimia, Fabbrini, Zoboletti, Pezzola, Sirri, Tourè, Senigagliesi, Martiniello. Allenatore Maurizio Lauro. In panchina: Ascioti, Sbardella, Tomassini, Battista, Barberini, Chiatante, Cardoni, Mbaye, Lonardo

Arbitro: Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno. Assistenti: Francesco Pirola di Abbiategrasso e Gennantonio Martone di Monza

Corner 1-1

All’inizio un minuto di silenzio per gli operai scomparsi durante i lavori per la costruzione di un Centro Commerciale a Firenze. Giornata quasi primaverile con circa 500 spettatori, 300 da San Benedetto

11′ Grande azione di Fabbrini che vicino alla linea di porta serve di tacco Tourè che viene anticipato da un difensore locale. L’arbitro fischia un fallo contro la Samb.

16′ Azione da interpretare perchè i rossoblu (in particolare Martiniello) reclamano per un tocco di mani in area, l’arbitro non è dello stesso parere.

23′ riprende dopo due minuti il gioco per un infortunio a Giovanni Bucchi

Negli altri campi L’aquila sta perdendo in casa dell’Atletico Ascoli, Il Roma City sta perdendo in casa con la Matese. Il Chieti sta perdendo a Tivoli. Pareggio del Roma City.

30′ corner procurato da Zoboletti che finisce tra le mani di Amici

34′ in seguito a corner Coco respinge, Bucchi tira, palla fuori.