Fossombrone – Queste le formazioni iniziali:

Forsempronese: Amici, Camilloni, Lorenzoni, Bucchi, Urso, Rovinelli, Fraternali (77′ Brigidi), Conti, Germinale (dal 35′ Pagliari Lorenzo, 53′ Battisti), Giacchina (65′ Bianchi), Casolla (88′ Procacci). Allenatore Michele Fucini In panchina: Di Girgio, Pandolfi l., Pandolfi R, Palazzi)

Sambenedettese: Coco, Pagliari Marco, Arrigoni, Scimia (62′ Barberini), Fabbrini (68′ Cardoni), Zoboletti, Pezzola, Sirri, Tourè (77’Tomassini), Senigagliesi (62′ Battista), Martiniello (86′ Lonardo). Allenatore Maurizio Lauro. In panchina: Ascioti, Sbardella, Chiatante, Mbaye

Arbitro: Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno. Assistenti: Francesco Pirola di Abbiategrasso e Gennantonio Martone di Monza

Corner 1-4

Ammoniti Scimia (S)

All’inizio un minuto di silenzio per gli operai scomparsi durante i lavori per la costruzione di un Centro Commerciale a Firenze. Giornata quasi primaverile con circa 500 spettatori, 300 da San Benedetto

11′ Grande azione di Fabbrini che vicino alla linea di porta serve di tacco Tourè che viene anticipato da un difensore locale. L’arbitro fischia un fallo contro la Samb.

16′ Azione da interpretare perchè i rossoblu (in particolare Martiniello) reclamano per un tocco di mani in area, l’arbitro non è dello stesso parere.

23′ riprende dopo due minuti il gioco per un infortunio a Giovanni Bucchi

Negli altri campi L’aquila sta perdendo in casa dell’Atletico Ascoli, Il Roma City sta perdendo in casa con la Matese. Il Chieti sta perdendo a Tivoli. Pareggio del Roma City.

30′ corner procurato da Zoboletti che finisce tra le mani di Amici

34′ in seguito a corner Coco respinge, Bucchi tira, palla fuori.

40′ Martiniello di testa da ottima posizione ma la mira è sbagliata.

Sora 2-0 sul Termoli. A Fano non si gioca perchè un suo calciatore sta a Viareggio con la rappresentativa di serie D.

42′ In seguito a corner Martiniello in mischia sbuca davanti alla porta e la Samb è in vantaggio. 0-1. Lo stesso attaccante cade a terra per un leggero infortunio.

Così il primo tempo delle altre gare: ha pareggiato L’Aquila mentre il Campobasso sta perdendo a Senigallia. Invariati gli altri risultati.

SECONDO TEMPO

45′ Al via la ripresa, col parziale di 1-0 in favore della Samb.

48′ Fabbrini si mette in proprio, destro a giro e palla che sfiora il palo dopo una lieve deviazione. Sul corner seguente, Sirri colpisce di testa, palla di poco alta sulla traversa.

53′ Sugli altri campi, il Roma City ribalta il risultato contro il Matese, 1-2. L’Avezzano sblocca il risultato contro il Riccione (1-0).

55′ Lorenzoni di poco alto col destro da fuori area. Nel frattempo il Campobasso ha pareggiato a Senigallia.

58′ Il Sora dilaga con il Termoli, 3-0. Monterotondo in vantaggio a Vastogirardi.

60′ Inserimento offensivo di Scimia che ci prova in semi rovesciata, tra le braccia del portiere.

68′ GOL DEL PAREGGIO. Punizione da ottima posizione per i padroni di casa, da 25 metri circa. Barriera, ma sugli sviluppi il numero 8 la rimette in mezzo per Casolla che in girata trova l’angolino. 1-1.

75′ Lorenzoni ci prova da lontano, Coco blocca.

80′ Punizione dalla trequarti per la Samb, Arrigoni in mezzo ma la difesa ribatte in angolo.

81′ Angolo Samb, Arrigoni crossa sul secondo palo, ma nella mischia l’arbitro ravvisa un fallo in attacco.

83′ Riccione-Avezzano 2-2, gol di Maio.

90′ Punizione Samb nel 1′ dei 6′ minuti di recupero, liberano i padroni di casa.

90’+2′ Cross di Barberini fuori misura, Amici blocca con facilità.

90’+4′ Forcing finale dei rossoblu, tanti cross ma i padroni di casa spazzano.

90’+6′ Finisce qui al Comunale. Forsempronese e Samb si dividono la posta.