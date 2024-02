MONTEPRANDONE – La Maratonina di Centobuchi numero 33 è entrata nella fase conclusiva

dell’organizzazione per domenica 18 febbraio. La regia è dell’AVIS

Monteprandone-Podistica Centobuchi, società che vanta moltissimi anni di

storia sportiva e che, dal 2022, ha iniziato la proficua collaborazione con

la locale sezione AVIS di Monteprandone cambiando di conseguenza la

denominazione sociale.

Il patrocinio del comune di Monteprandone è la dimostrazione lampante

dell’importanza che la gara podistica di Centobuchi ha sul piano locale ed

extra-regionale, come vuole sottolineare il sindaco Sergio Loggi: “La

Maratonina di Centobuchi è la storia del podismo nel nostro territorio. Da

33 anni l’impegno degli amici dell’AVIS Monteprandone Podistica Centobuchi

riesce a convogliare tantissimi runners sul nostro territorio per un evento

che, anno dopo anno, è cresciuto e ha coinvolto atleti e squadre da tutta

Italia, ma anche singoli appassionati. La competizione sportiva, infatti, è

aperta a tutti e si svolge nel nome dello sport, del divertimento e della

passione. Come amministrazione comunale siamo felici di patrocinare, come

sempre, l’iniziativa e faremo la nostra parte affinché tutto si svolga in

totale sicurezza. Grazie a quanti si stanno spendendo a livello

organizzativo, la Podistica e l’AVIS Monteprandone in primis. Siamo certi

che sarà una mattinata di sport e festa per tutti i partecipanti”.

L’ex azzurro e specialista della maratona Denis Curzi è il testimonial di

questa manifestazione valevole per i circuiti Piceni&Pretuzi, Grand Prix

Strada Marche 2024 e Criterium Regionale Marche, sotto l’egida della FIDAL.

Dal 1989, tenendo fede alla tradizione che la vede sempre in calendario la

terza domenica di febbraio, in virtù del gradimento delle edizioni passate,

gli organizzatori hanno arricchito il clichè della Maratonina tornando a

proporre la mezza maratona di 21,097 chilometri. Sono previste la non

competitiva cronometrata di 11 chilometri e la camminata ludico-motoria di

3 chilometri.

Per ovviare ai problemi di traffico sulla via Salaria, essa sarà

interessata solo all’inizio della gara (circa 1,5 chilometri) per poi

continuare nella attigua zona industriale/artigianale, quasi completamente

chiusa al traffico. Con questa soluzione, si cercherà di garantire la

sicurezza, sia per gli atleti partecipanti alla gara che per le autovetture.

La partenza per tutte e tre le distanze sarà data in piazza dell’Unità alle

9:15 con pettorale di gara nero per i partecipanti alla mezza maratona, di

colore rosso per la 11 chilometri e con la scritta “NC” per la camminata

ludico-motoria.

“Grazie ai tanti sacrifici, siamo giunti alla 33°edizione e allo stesso

tempo onorati di aver raggiunto questo onorevole traguardo che vogliamo

condividere felicemente con i nostri sponsor e l’amministrazione comunale

di Monteprandone. Garantiamo il pacco gara ai partecipanti delle tre

distanze, la canotta tecnica solo per chi disputa la mezza maratona, il

deposito borse e un ricco ristoro” spiegano gli organizzatori.

Per la mezza maratona, le premiazioni interessano i primi tre assoluti

uomini e donne, i primi cinque di categoria uomini e donne, i gruppi più

numerosi con 10 almeno partecipanti.